Bela Crkva: Uspeh učenika TŠ „Sava Munćan“ na Republičkom takmičenju u Čačku

U Čačku je od 23. do 25. aprila održano XXXI Republičko takmičenje saobraćajnih škola, na kojem je ekipa Tehničke škole „Sava Munćan“ iz Bele Crkve zauzela visoko 8. mesto. Učenici su se nadmetali u teorijskom znanju, veštinama vožnje na poligonu B i C kategorije, kao i u disciplini paletiranja.

Školu su na smeru tehničar drumskog saobraćaja predstavljali Tomislav Stošić, Marko Kundičkov, Miroslav Brković i Bojana Branisavljević, dok su se u kategoriji vozača motornih vozila takmičili Stefan Spasić i Branislav Milošević. Ekipu je predvodio direktor Željko Stamenković, uz podršku brojnih mentora i instruktora koji su pripremali učenike za ovo prestižno takmičenje.

(Pančevac)