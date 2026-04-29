U poseti „Parilabu“: Učenici iz Uljme, Vršca i Alibunara upoznali prednosti dualnog obrazovanja

16:00

29.04.2026

FB/Osnovna škola "Branko Radičević" Uljma

Učenici osnovne škole „Branko Radičević“ iz Uljme, zajedno sa vršnjacima iz opština Vršac i Alibunar, imali su priliku da se iz prve ruke upoznaju sa modelom dualnog obrazovanja kroz posetu fabrici obuće „Parilab“ i Ekonomsko-trgovinskoj školi u Alibunaru.

Praktična radionica i uvid u proizvodnju
Tokom posete, fokus je bio na obrazovnom profilu obućar, koji đacima nudi mogućnost da kroz dualno obrazovanje spoje teoriju i plaćenu praksu. Program je bio interaktivan i prilagođen mladima:

Prezentacija asortimana: Đaci su videli modele obuće koje ova fabrika izvozi širom sveta.
Kreativna radionica: Učenici su učestvovali u dizajnu i kreiranju sopstvene patike.
Obilazak pogona: Osnovci su videli realan proces proizvodnje i kako izgleda jedan radni dan u modernoj fabrici.

Inspiracija za buduće zanimanje
Cilj ove posete bio je da se učenicima završnih razreda približe zanati koji su traženi na tržištu rada. Kroz zabavu, praktičan rad i prigodne poklone, đaci su uvideli da obućarski zanat nudi kreativnost i sigurnu budućnost.
Ovakve akcije pomažu mladima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja, birajući zanimanja koja garantuju posao odmah nakon završetka srednje škole.
(Pančevac/S.L)

