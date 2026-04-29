Obeležena 112. godišnjica smrti Gavrila Principa: Heroj borbe za slobodu
Polaganjem venaca na spomenik Gavrilu Principu, u parku koji od 2017. godine nosi njegovo ime, juče je obeležena godišnjica smrti ovog člana organizacije „Mlada Bosna“ i jedne od najvažnijih ličnosti srpske istorije.
Počast Principu odali su državni zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, ambasade Bosne i Hercegovine, kao i delegacije Grada Beograda i opštine Savski venac. Miljan Damjanović, član Gradskog veća, istakao je tokom ceremonije da Princip za naš narod ne predstavlja teroristu, već simbola otpora i heroja koji je imao hrabrosti da se suprotstavi imperijalnoj sili.
Gavrilo Princip preminuo je u zatvoru u Terezinu usled teških oboljenja i nehumanih uslova, ostavši do kraja dosledan svojim idealima o oslobođenju Južnih Slovena. Njegov čin u Sarajevu 1914. godine ostao je upamćen kao istorijski preokret koji je prethodio izbijanju Prvog svetskog rata.
Govornici su podsetili da je sećanje na Principa dug prema istoriji i borbi za dostojanstvo, naglasivši da se na njegovim idealima gradi vera u slobodnu budućnost.
Godišnjica smrti Gavrila Principa, 28.04.2026. https://t.co/elctWd1vVy преко корисника @YouTube
— Pančevac (@panredakcija) April 29, 2026
(Beoinfo)