Obeležena 112. godišnjica smrti Gavrila Principa: Heroj borbe za slobodu

Polaganjem venaca na spomenik Gavrilu Principu, u parku koji od 2017. godine nosi njegovo ime, juče je obeležena godišnjica smrti ovog člana organizacije „Mlada Bosna“ i jedne od najvažnijih ličnosti srpske istorije.

Počast Principu odali su državni zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, ambasade Bosne i Hercegovine, kao i delegacije Grada Beograda i opštine Savski venac. Miljan Damjanović, član Gradskog veća, istakao je tokom ceremonije da Princip za naš narod ne predstavlja teroristu, već simbola otpora i heroja koji je imao hrabrosti da se suprotstavi imperijalnoj sili.

Gavrilo Princip preminuo je u zatvoru u Terezinu usled teških oboljenja i nehumanih uslova, ostavši do kraja dosledan svojim idealima o oslobođenju Južnih Slovena. Njegov čin u Sarajevu 1914. godine ostao je upamćen kao istorijski preokret koji je prethodio izbijanju Prvog svetskog rata.

Govornici su podsetili da je sećanje na Principa dug prema istoriji i borbi za dostojanstvo, naglasivši da se na njegovim idealima gradi vera u slobodnu budućnost.

