Prdsednik Srbije Aleksandar Vučić o izborima, NIS-u i MOL-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o izborima u emisiji “Blic pita”, rekao je da trenutna istraživanja pokazuju da SNS ima prednost od 18-19 indeksnih poena, kao i da on uvek insistira na dijalogu.

– Ne postoji niko ko u ovoj zemlji vam kaže sad, pošto ja vidim oni u opoziciji: “Ne, ne, Vučić folira, neće tad da budu izbori, biće kasnije.” Ovi znaju: “Ne, ne, biće ranije. Pouzdano sam čuo, rekli su mu ti i ti. Ma ne može niko pouzdano da vam kaže, zato što to niko ne zna, pa ni ja. Odluka nije doneta. Zavisi pre svega od pritisaka spolja, cene nafte, rešavanja Mol-a i NIS-a, dakle rešavanja bezbroj stvari koje imamo i bezbroj problema sa kojima se suočavamo. I moramo da ispunimo i određene stvari i reforme iz evropske agende i tako dalje. Dakle, imamo hiljadu stvari koje moramo da obavimo. Moramo da jurimo sa Ekspom. A sa druge strane, ako ne idete sad na izbore, provlačićete polukriznu situaciju sve do izbora još šest meseci. Dakle, imate argumente i za i protiv. Ali će uvek biti državni razlog taj kojim ću se rukovoditi, a ne partijski razlog – izjavio je Vučić.

On dodaje još da se “svako kreće u granicama svoje pokvarenosti”.

– Oni polaze od sebe. Što bi Tijanić rekao: “Svako se kreće u granicama svoje pokvarenosti.” Polaze od sebe. I sad oni razmišljaju na stranački način. Onaj ko vodi zemlju, on mora uvek prvo da razmišlja o državi. Mislite li da je meni bilo lako da kritikujem nekoga zbog dualnog obrazovanja kod nas? Mi smo šampioni u regionu po tom pitanju. Ogroman posao je uradila Gabrijela, ogroman posao su mnogi ljudi uradili. Morao to da uradim zato što vidim da je zapelo. Vidim da je zapelo čim je postalo teško. Zato što neko hoće samo da se dodvoravamo univerzitetskom, ne znam ni ja kom, profesorskom delu populacije, ne razmišljajući o tome koliko nam je potrebno zavarivača, koliko nam je potrebno bravara, zidara, mesara i svih ostalih.

“Potrebno nam je dualno obrazovanje”, istakao je on, “potrebni su nam inženjeri, sve na fakultetima nam je potrebno”.

– Da se proširi, a ne samo da nam bude zastupljeno u srednjim školama. Ali morate da se rukovodite državnim razlozima, a ne to da li mu je reklo istraživanje ovako ili onako. Što se tiče istraživanja, u ovom trenutku “Srbija, naša porodica” ili kako bi se zvala ta lista, ukoliko bi se ispunili određeni uslovi, odnela bi pobedu. Verujem, ne mogu da kažem apsolutnu većinu glasova, ali apsolutnu većinu mandata. Verujem. E sad, naravno, izbori uvek donesu iznenađenja. Bila bi teška utakmica. Đokić i Bodiroga izuzetno su popularni. Imaju velike rejtinge – izjavio je Vučić.

O MOL-u i NIS-u

– Ja sam jutros razgovarao sa Žoltom Henradijem iz MOL-a. Jutros, pre nego što sam došao kod vas, razgovarao sam sa njim. Sve teče normalno. On će imati dodatne razgovore sa Rusima, dodatne razgovore sa Arapima. Dolazi kod nas. Siguran sam da nova mađarska vlada nema ništa protiv. Pa to je njihov interes, svakako. Pre svega, to je privatna kompanija, interes je privatne kompanije, a siguran sam da je interes države i uveren sam da to gospodin Mađar razume.To moramo da rešimo u narednih 20 dana. A zamislite da mi nemamo rafineriju koja nam pravi kerozin u ovom trenutku. Zato mi imamo manje problema nego što imaju velike svetske sile koje uskraćuju po 20.000 letova, najmoćnije kompanije. Sve mesečno se smanjuje. Mi ne smanjujemo.

Vučić je naveo da se borimo da obezbedimo rezerve.

– Tako da nije to lako predvideti, ali mi se borimo i srećom pokazalo se da ono zbog čega su me ismevali, da je bilo važno da smo uradili, a to je: rezerve, rezerve, rezerve, punite rezerve, svi punite rezerve. Mi još nismo dirnuli u vojne rezerve, a kerozina imamo dosta u vojnim rezervama. A uspevamo inače sve da pokrijemo. I ovde nam je ova britanska kompanija mnogo pomogla. I naravno NIS. Naravno, NIS je od ključnog značaja. Funkcionisanje NIS-a je od ključnog značaja za nas, za stabilnost.

Uvek ću biti na strani Srbije i gledaću da uradim i izvučem ono najbolje za našu zemlju, rekao je.

(Pančevac)