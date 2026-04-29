Međunarodni dan igre u Opovu: Anka Simin Damjanov obradovala mališane poklonima i druženjem

OPOVO – Veselim druženjem, kreativnim radionicama i osmesima najmlađih, u Opovu je obeležen Međunarodni dan igre. Tim povodom, predsednica opštine Anka Simin Damjanov posetila je lokalni vrtić i provela dan u igri sa mališanima, prenosi Naše Opovo.

Tokom posete vrtiću, predsednica je deci uručila prigodne poklone u vidu igračaka i pribora za crtanje. Ona je tom prilikom naglasila da je igra ključni segment zdravog odrastanja, razvoja mašte i učenja, te da lokalna samouprava nastoji da deci obezbedi što kvalitetnije uslove za bezbrižno detinjstvo.

Praznik dečje radosti nastavljen je na sportskom terenu u Opovu, koji je nakratko pretvoren u veliko umetničko platno. U akciji crtanja kredama, deca su uz podršku vaspitača i predsednice opštine iskazala svoju kreativnost, ispunivši teren šarenim crtežima.

„Naša posvećenost stvaranju podsticajnog okruženja za decu ostaje prioritet. Igra nije samo pravo svakog deteta, već temelj srećnog i bezbrižnog odrastanja“, poručila je Anka Simin Damjanov, dodajući da su ulaganje u decu i njihovu sreću najvažniji zadaci cele zajednice.

Druženje je proteklo u duhu zajedništva i smeha, a mališani i predstavnici opštine rastali su se uz obećanje da će ovakvih akcija u budućnosti biti još više.

