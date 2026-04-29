Vodič: Kako rade prodavnice, pošte, apoteke i pijace za 1. maj

Zbog obeležavanja Praznika rada, u petak i subotu (1. i 2. maj) radno vreme većine objekata, javnog prevoza i parking servisa biće izmenjeno. Saznajte šta će raditi dežurno, a šta ostaje zatvoreno.

Prodavnice i supermarketi

Radno vreme trgovinskih lanaca biće šaroliko, pa je važno planirati kupovinu na vreme:

Lidl: Sve prodavnice u Srbiji biće zatvorene 1. maja, dok 2. maja rade uobičajeno.

Idea, Roda i Mercator: Većina prodavnica u petak, 1. maja, radiće skraćeno – do 14 časova.

Tržni centri: Objekti u okviru tržnih centara uglavnom će raditi po uobičajenom radnom vremenu oba dana praznika.

Pošte širom Srbije

Tokom praznika dežuraće pošte u većim gradovima i na graničnim prelazima:

Glavna pošta u Beogradu (Takovska 2): Radi uobičajeno od 08.00 do 21.30 časova.

Granični prelazi: Pošte na prelazima Horgoš, Batrovci, Čukarka i Sremska Rača rade non-stop.

Tržni centri: Pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu biće otvorene oba dana.

Aerodrom Nikola Tesla: Pošta će raditi od 08.00 do 14.00 časova.



Zdravstvo i apoteke

Bolnice: Državne zdravstvene ustanove radiće uobičajeno za hitne slučajeve.

Apoteke: Dežurne državne apoteke koje inače rade 00–24 biće otvorene tokom celog praznika. Privatne apoteke uglavnom ne rade 1. maja ili rade skraćeno.

Institut za transfuziju krvi: 1. i 2. maja radi od 08.00 do 15.00 časova.



Prevoz i parking

Javni prevoz: U petak i subotu vozila će saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Parking servis: Naplata parkiranja u zoniranim delovima grada neće se vršiti 1. i 2. maja. Poslovnice Korisničkog servisa biće zatvorene, dok će javne garaže raditi po uobičajenom sistemu.



Pijace

Većina pijaca u Beogradu zadržaće standardno radno vreme:

Zelene pijace: Rade od 06.00 do 19.00 časova.

Pijaca „Palilula“: Otvorena od 07.00 do 21.00 čas.

Beogradski buvljak (Miljakovac): Radi uobičajeno od 08.00 do 19.00 časova.

(Pančevac/K1info)