Vodič: Kako rade prodavnice, pošte, apoteke i pijace za 1. maj

Zbog obeležavanja Praznika rada, u petak i subotu (1. i 2. maj) radno vreme većine objekata, javnog prevoza i parking servisa biće izmenjeno. Saznajte šta će raditi dežurno, a šta ostaje zatvoreno.
Prodavnice i supermarketi
Radno vreme trgovinskih lanaca biće šaroliko, pa je važno planirati kupovinu na vreme:
Lidl: Sve prodavnice u Srbiji biće zatvorene 1. maja, dok 2. maja rade uobičajeno.
Idea, Roda i Mercator: Većina prodavnica u petak, 1. maja, radiće skraćeno – do 14 časova.
Tržni centri: Objekti u okviru tržnih centara uglavnom će raditi po uobičajenom radnom vremenu oba dana praznika.
Pošte širom Srbije
Tokom praznika dežuraće pošte u većim gradovima i na graničnim prelazima:
Glavna pošta u Beogradu (Takovska 2): Radi uobičajeno od 08.00 do 21.30 časova.
Granični prelazi: Pošte na prelazima Horgoš, Batrovci, Čukarka i Sremska Rača rade non-stop.
Tržni centri: Pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu biće otvorene oba dana.
Aerodrom Nikola Tesla: Pošta će raditi od 08.00 do 14.00 časova.
Zdravstvo i apoteke
Bolnice: Državne zdravstvene ustanove radiće uobičajeno za hitne slučajeve.
Apoteke: Dežurne državne apoteke koje inače rade 00–24 biće otvorene tokom celog praznika. Privatne apoteke uglavnom ne rade 1. maja ili rade skraćeno.
Institut za transfuziju krvi: 1. i 2. maja radi od 08.00 do 15.00 časova.
Prevoz i parking
Javni prevoz: U petak i subotu vozila će saobraćati po nedeljnom redu vožnje.
Parking servis: Naplata parkiranja u zoniranim delovima grada neće se vršiti 1. i 2. maja. Poslovnice Korisničkog servisa biće zatvorene, dok će javne garaže raditi po uobičajenom sistemu.
Pijace
Većina pijaca u Beogradu zadržaće standardno radno vreme:
Zelene pijace: Rade od 06.00 do 19.00 časova.
Pijaca „Palilula“: Otvorena od 07.00 do 21.00 čas.
Beogradski buvljak (Miljakovac): Radi uobičajeno od 08.00 do 19.00 časova.
(Pančevac/K1info)