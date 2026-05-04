Hitno povlačenje guma sa tržišta Srbije: Ovi modeli su rizični za bezbednost

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je hitno upozorenje o povlačenju guma za laka komercijalna vozila zbog povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda. Reč je o specifičnom modelu brenda Bridgestone.

Sa tržišta Srbije povučene su gume Bridgestone Duravis R660 Eco, poreklom iz Turske. Prema podacima objavljenim na portalu NEPRO, utvrđeno je da ovi proizvodi predstavljaju ozbiljan bezbednosni rizik za vozače i putnike.

Koji modeli su obuhvaćeni povlačenjem?

Precizirano je da se povlačenje odnosi na gume sledećih karakteristika:

Model: Bridgestone Duravis R660 Eco

Dimenzije: 215/65R16C 109/107T

Primena: Ove gume su korišćene kao originalna oprema (prva ugradnja) na vozilima Ford Transit Custom i Tourneo Custom.

Zašto su gume opasne?

Istraga je pokazala da je ovaj model, prilikom upotrebe u teškim i vlažnim uslovima, podložniji posekotinama i delimičnim probojima nego što je predviđeno.

Ovakva oštećenja omogućavaju prodor vlage, što dovodi do oksidacije unutrašnjeg pojasa gume. Posledice mogu biti:

Pojavljivanje ispupčenja (balona) na gumi;

Deformacija gazećeg sloja;

Vidljivi dodatni rezovi na površini.

Svi navedeni faktori direktno ugrožavaju upravljivost vozilom i značajno povećavaju rizik od gubitka kontrole i izazivanja saobraćajne nezgode.



Podaci o proizvođaču i uvozniku

Proizvođač spornih guma je Bridgestone Europe NV/SA iz Belgije, dok je uvoznik za Srbiju kompanija „Grand Dalewest“ doo sa Novog Beograda.

Vlasnicima navedenih modela Ford vozila savetuje se da hitno provere seriju guma na svojim točkovima i kontaktiraju ovlašćene servise radi daljih uputstava o zameni.

(Una.rs)