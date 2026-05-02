Veliki uspeh đaka iz Kovačice i Padine: Vasil Barca osvojio zlato i plasman na Svetsku olimpijadu

Protekli vikend bio je u znaku izuzetnih rezultata osnovaca iz opštine Kovačica. Uz osvojenu zlatnu medalju iz programiranja, učenici su briljirali na takmičenjima iz biologije, hemije i tehnike, obezbedivši brojne plasmane u najviše rangove takmičenja, prenosi RTV Kovačica.

Najveći uspeh zabeležio je Vasil Barca, učenik osmog razreda Osnovne škole „Mlada pokolenja“ iz Kovačice. Na republičkom takmičenju iz programiranja održanom u Subotici, Vasil je osvojio zlatnu medalju i izborio plasman na prestižnu Svetsku informatičku olimpijadu.



Briljantni rezultati u Vršcu i Beogradu

Uspeh kovačičke škole upotpunile su njegove vršnjakinje na regionalnom takmičenju iz biologije u Vršcu. Sara Mlinarčeková zauzela je drugo, a Katarína Sóromová treće mesto, čime su obe osigurale prolaz u republički krug. Izuzetan rezultat ostvarila je i Milica Petrov, učenica osmog razreda, koja je osvojila prvo mesto na regionalnom takmičenju iz hemije.



Uspeh osnovaca iz Padine

Odlične vesti stižu i iz Osnovne škole „Maršal Tito“ u Padini:

Leona Majdlenová (šesti razred) ostvarila je zapažen uspeh na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije u Beogradu.

Amely Nemčeková (osmi razred) osvojila je treće mesto na regionalnom takmičenju iz biologije, čime se plasirala u republičko kolo.

David Dišpiter (sedmi razred) dominirao je na regionalnom takmičenju iz hemije osvojivši prvo mesto, a na osnovu broja bodova očekuje se potvrda njegovog plasmana na republički nivo.

Ovi rezultati su potvrda predanog rada učenika i njihovih mentora, ali i velika inspiracija za celu zajednicu. Trud i upornost mladih talenata iz Kovačice i Padine još jednom su dokazali da se kvalitetno obrazovanje i trud uvek isplate.

(Pančevac)