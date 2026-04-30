Država hitno pušta još 30.000 tona dizela iz rezervi

Vlada Republike Srbije donela je odluku da na tržište pusti dodatnih 30.000 tona dizela iz robnih rezervi, čime ukupna količina preuzeta od strane naftnih kompanija dostiže 65.000 tona. Ova mera deo je šire strategije stabilizacije snabdevanja u uslovima globalnih poremećaja na tržištu energenata.

Podsetimo, ovu meru najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Mi nadopunjujemo te rezerve, ali to morate da platite, jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Nama sad fali 17 miliona evra da ono što smo već dali nadomestimo – rekao je Vučić u intervjuu za TV Blic.

Produžena zabrana izvoza do kraja juna

Istovremeno, produžena je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, odnosno do kraja juna. Ova mera obuhvata izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta.

Kako se navodi, cilj produženja zabrane jeste očuvanje stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta, u trenutku kada globalna kretanja i rast cena nafte dodatno opterećuju energetsku sigurnost.

Akcize niže za četvrtinu

Kao dodatni mehanizam zaštite građana i privrede, akcize na gorivo smanjene su za 25 odsto. Ova odluka, kako ističu iz Vlade, ima direktan efekat na ublažavanje rasta cena na pumpama.

