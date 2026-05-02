Manifestacija „Zajedno pod velikim nebom“: Više od 200 mališana slikalo u srcu Kovačice

U Kovačici je održana jedinstvena manifestacija pod nazivom „Zajedno pod velikim nebom“, koja je u centru mesta okupila više od 200 učenika četvrtog razreda iz svih osnovnih škola sa teritorije kovačičke opštine.

Kroz program koji su zajednički osmislili Turistička organizacija opštine Kovačica, Galerija naivne umetnosti i sama Opština Kovačica, mališani su imali priliku da se na kreativan način povežu sa bogatom tradicijom svog kraja. Deca su posetila Galeriju naivne umetnosti, a nakon toga su učestvovala u velikoj slikarskoj radionici na otvorenom.

Uz stručnu pomoć poznatih slikara iz Kovačice i Padine, učenici su slikali motive proleća, praveći svoje prve korake u šarenom svetu naive koji je proslavio ovaj kraj širom planete. Atmosferu su dodatno ulepšali animatori i muzika, pa je slikanje pretvoreno u veliku zajedničku igru kroz koju su deca dotakla snagu kulturnog identiteta i tradicije.

Ovaj događaj još jednom je potvrdio važnost očuvanja lokalnog nasleđa i edukacije najmlađih o umetničkim vrednostima po kojima je opština Kovačica prepoznatljiva u svetu.

