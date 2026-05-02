Kreativnost i tradicija u Kovinu: „Šapat kolja“ i „Ornamenti Hilandara“ uz radionicu batika

02.05.2026

Foto: TO Kovin

Galerija Centra za kulturu Kovin postala je  centar umetničkog susreta fotografije i slikarstva na svili. Posetiocima su predstavljene dve tematski povezane izložbe: fotografije „Šapat kolja“ autora Rajka R. Karišića i postavka „Ornamenti Hilandara“ likovne umetnice Nele Horvat.
Izložba Nele Horvat obuhvata 33 slike na svili rađene batik tehnikom, a inspirisane su upravo fotografijama Karišića, koji je Hilandar posetio više od sedamdeset puta. Dan nakon otvaranja, 29. aprila, u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Kovin, održana je i edukativna radionica „Batik na svili“.

Pod vođstvom Nele Horvat, koja iza sebe ima 35 godina iskustva, dvadesetak učesnica iz lokalnih udruženja imalo je priliku da savlada proces oslikavanja svile vrućim voskom. Autorka je ovu zahtevnu tehniku pretvorila u inspirativnu igru, podstakavši žene iz kovinske opštine da batik primene u izradi svojih budućih ručnih radova.
Zainteresovani ljubitelji umetnosti obe postavke u kovinskoj galeriji mogu pogledati sve do 15. maja.

(Pančevac)

