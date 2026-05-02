Maša i Medved u Barandi: Kroz igru i crtane filmove deca upoznala rusku kulturu

Mališani iz vrtića u Barandi, koji funkcioniše u okviru Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo, imali su 29. aprila priliku da uživaju u neobičnom kulturnom i obrazovnom programu. Kroz popularne junake animirane serije „Maša i Medved“, deci je na zabavan način približena ruska kultura i univerzalne vrednosti prijateljstva.

Od samog početka, deca su sa velikim uzbuđenjem pratila avanture nestašne devojčice i njenog drugara medveda. Iako su priče ruske, pokazalo se da dečji smeh i radost ne poznaju granice niti zahtevaju prevod. Pored projekcije, organizatori su obradovali mališane i prigodnim poklonima – bojankama sa likovima iz crtanog filma, što je podstaklo njihovu dalju kreativnost.

„Za nas je posebno važno da upoznavanje sa ruskom kulturom počinje od najranijeg uzrasta. Ovakvi projekti nose univerzalne vrednosti koje deca lako prihvataju, te se kulturni dijalog razvija prirodno“, istakla je Žanna Knežević, predsednica udruženja „Srbija u srcu — Rusija u duši“, koje je organizator ovog projekta.

Manifestacija je deo šireg projekta „Dani ruske kulture u Srbiji“, čiji je cilj jačanje prijateljskih veza i interesovanja za ruski jezik i tradiciju. Posebnu zahvalnost organizatori su uputili direktorki PU „Bambi“ Svetlani Bajić, kao i vaspitačicama iz Barande i Sakula na toplom prijemu i saradnji.

Događaj je realizovan uz podršku Fonda „Ruski svet“, opštine Opovo i Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji.

(Pančevac)