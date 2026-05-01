Tarot horoskop za maj: Vreme za finansijsku sigurnost i emocionalno isceljenje

Maj 2026. godine donosi nam smenu energija – dok će Sunce do 21. maja boraviti u stabilnom Biku, fokus ostaje na jednostavnim životnim zadovoljstvima i materijalnoj bazi. Ulazak Sunca u Blizance krajem meseca otvara vrata komunikaciji i druženju, podstičući nas da se povežemo sa drugima kroz lagane razgovore i razmenu ideja.

Pun Mesec 1. maja u Škorpiji biće ključan trenutak za unutrašnje „čišćenje“, pozivajući nas da otpustimo stare strahove i blokade. Kolektivna karta meseca, Kralj pentakla, sugeriše da je ovo period u kojem rad i disciplina donose finansijsku stabilnost, ali nas podseća da uspeh nema smisla ako ga ne delimo sa prijateljima.



Tarot prognoza po znakovima:

Ovan (As pehara – obrnuto): Maj je mesec emocionalne provere. Dok ste fokusirani na finansije i prijateljstva, obratite pažnju na impulsivne reakcije. Umesto naglih odluka, birajte unutrašnji mir i stabilnost.

Bik (Devetka čaša – obrnuto): Srećan rođendan! Vreme je da redefinišete šta za vas znači sreća. Materijalno bogatstvo nije dovoljno ako nedostaje intimna povezanost. Jupiter i Venera u drugoj polovini meseca donose šansu za produbljivanje ljubavi.

Blizanci (Sedmica mačeva): Strategija je vaša ključna reč. Iskoristite pronicljivost Venere u vašem znaku da rešite stare probleme. Budite diskretni u vezi sa svojim planovima i dopustite vremenu da pokaže ko su vam pravi saveznici.

Rak (Kraljica mačeva): Postavite jasne granice i zaštitite svoj unutrašnji svet. Maj je idealan za filtriranje društvenog kruga i posvećivanje hobijima koji vas ispunjavaju. Očekujte emocionalni rast kroz povlačenje i samorefleksiju.

Lav (Vitez pentakla): Strpljenje je vrlina koja će vam se isplatiti. Fokusirani ste na karijeru i dugoročne ciljeve. Iako napredak može delovati spor, temelji koje sada gradite biće nepoljuljani.

Devica (Kula – obrnuto): Umesto velikih potresa, očekuju vas tihe, ali važne promene kursa. Preuzimate kontrolu nad svojim vremenom i karijerom, sprečavajući probleme pre nego što uopšte nastanu.

Vaga (Car): Disciplina i autoritet su u fokusu. Postavite jasne finansijske granice na početku meseca. Kako Venera bude menjala znak, balansiraćete između poslovnih obaveza i potrebe za sigurnošću doma.

Škorpija (Sluga novčića – obrnuto): Pun Mesec u vašem znaku 1. maja pomaže vam da odbacite staru kožu. Prekinite sa odlaganjem obaveza i uradite detaljan finansijski pregled. Vreme je da izgradite život kakav zaista želite.

Strelac (Car – obrnuto): Preispitajte potrebu za kontrolom. Fleksibilnost će vam doneti više moći nego kruta pravila. Sredinom meseca resetujte svoj način razmišljanja i videćete kako rezultati dolaze kroz prilagodljivost.

Jarac (Vitez mačeva – obrnuto): Pazite na reči izgovorene u besu. Ovaj mesec posvetite zdravijem načinu života i konstruktivnoj komunikaciji. Tišina i mirna refleksija biće vaši najbolji saveznici u jačanju partnerstava.

Vodolija (Devetka pentakla – obrnuto): Radite na samovrednovanju. Umesto da se upoređujete sa drugima, pronađite radost u hobijima i aktivnostima koje vas podsećaju na detinjstvo. Nove rutine donose neophodno samopouzdanje.

Ribe (As štapova): Očekujte nalet vatrene energije i kreativnosti! Ne čekajte „pravi trenutak“ – maj je savršen za nove početke, strastvene projekte i preuzimanje inicijative u ljubavi.

(Pančevac/društvene mreže)