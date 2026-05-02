Hitno aktiviran sistem „Pronađi me“: Oglasio se i MUP zbog Dunje (15) iz Novog Sada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti nakon nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, devojčice sa posebnim potrebama koja je nestala 29. aprila 2026. godine.

Kako je navedeno u opisu, reč je o devojčici visine oko 160 centimetara, crne kose do ramena, srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne „Nike“ patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku devojčice, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192, kao i 064/8924059.

Sve informacije u vezi sa potragom dostupne su i na sajtu sistema „Pronađi me“: pronadjime.mup.gov.rs