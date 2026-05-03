Koković posle pobede nad OFK Beogradom: Moramo da ostanemo mirni i posvećeni procesu

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle pobede nad OFK Beogradom rezultatom 2:0 u meču četvrtog kola plej-ofa Superlige Srbije.

– Pričao sam u najavi ove utakmice da je osnovna tema bila da se dobro oporavimo, mentalno i fizički, kako bismo u ovu utakmicu ušli maksimalno spremni. Ekipa OFK Beograda je izuzetno dobro selektovana, sa jako visokim kvalitetom i velikim fondom igrača. Videli ste i po njihovom rosteru da su igrači koji nisu počeli utakmicu ozbiljni superligaški igrači. Dakle, jako čvrst protivnik i veliki izazov za nas. Što se tiče same utakmice, dobro smo se oporavili i ušli energetski kako treba. Znali smo šta ova utakmica nosi i tim početkom sam bio zadovoljan. Negde u sredini prvog poluvremena nismo imali sistemski problem – stajali smo dobro poziciono – ali smo pravili greške koje nisu svojstvene nama. Bilo je dosta grešaka u predaji lopte bez pritiska protivnika, što nas je poremetilo i nije nam dozvolilo da u većoj meri kontrolišemo utakmicu – rekao je Koković.

Potom je analizirao drugo poluvreme:

– Mislim da smo se konsolidovali na poluvremenu. Očekivali smo reakciju OFK Beograda, znali smo da će izaći agresivnije i možda promeniti formaciju, na šta smo se pripremili. Oni su ostali u početnoj formaciji 5-3-2, ali su sredinom drugog poluvremena, posle našeg drugog gola, prešli na 4-4-2 i bili znatno agresivniji, uz veliki rizik i pritisak sa šest igrača. To nas je malo spustilo, jer smo imali dva gola prednosti i nismo uspeli da se nametnemo kroz posed, već smo se uglavnom branili, što je segment na kojem želimo da radimo. Kada se sve sabere, mogu da budem zadovoljan, pre svega odgovornošću mojih igrača u poslednjih dvadesetak minuta. Mislim da do kraja nismo imali većih problema i da smo rutinski zatvorili utakmicu. Dobro smo branili prekide, što me posebno raduje. Generalno ih branimo dobro tokom cele sezone, ali OFK Beograd ima visoke i fizički dominantne igrače koji su mogli da nas ugroze u tom segmentu. Radili smo dosta na tome i na kraju se pokazalo da smo i to dobro zatvorili. Kao i uvek, ova utakmica nam služi kao referenca za dalji razvoj. Stavljamo je iza sebe, uradićemo analizu, videti šta je bilo dobro, a šta nije, i već od utorka počinjemo pripremu za naredni meč.

Stefan Pirgić je obeležio meč sa dva gola.

– Stefan Pirgić je neko ko igra konstantno dobro tokom cele polusezone. Jedan je od najboljih igrača našeg tima i jedan od lidera. Njegov učinak večeras je bio značajan – postigao je dva gola koja su se ispostavila kao presudna – tako da ne bih trošio mnogo reči. Svi znaju moje mišljenje o njemu.

Osvrnuo se Koković i na odbranu koja je još jednom ostala neprobojna.

– Delovali smo stabilno. Odbrana je bila čvrsta, hrabra i organizovana. Igrači koje ste pomenuli, zajedno sa defanzivnom linijom, odradili su odličan posao. Mislim da smo samopouzdanje crpeli upravo iz te stabilne defanzive tokom cele sezone. Ako se ne varam, trenutno smo druga ili treća odbrana u ligi. Retko primamo golove kod kuće i to je podatak na koji možemo da budemo ponosni. Ipak, to ne sme da nas opusti niti da preraste u aroganciju. Moramo da ostanemo mirni, posvećeni procesu i da nastavimo da se razvijamo.

Železničar je nadomak overe plasmana u Evropu, ali Koković spušta loptu.

– Verujte mi da se ne bavimo kalkulacijama – ja prvi – i to sam izričito zabranio. Ne postoje kalkulacije, ni oko Evrope niti bilo čega drugog. Ostajemo dosledni procesu koji se ovde odvija na dnevnom nivou. Taj proces nas je doveo tu gde jesmo i ne želimo ništa da menjamo. Za mene je najbitniji utorak i sledeći trening. Ne gledam dalje od toga. Cilj mi je da kroz analizu utakmice sa OFK Beogradom pripremimo trening i da posle njega budemo bolji nego što smo bili pre njega. To je jedina ideja i jedini fokus – zaključak je trenera Železničara.

(FK Železničar)