Danas je Prepodobni Teodor Trihina: Izgovaranje ovih reči donosi mir u duši i isceljenje srca

Pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju prepodobnog Teodora Trihinu. Teodor Trihina je hrišćanski asketa 4. veka.

Poreklom je Carigrađanin, i sin bogatih roditelja. Kao mladić ostavio je svoje roditelje, dom i bogatstvo, i nastanio se u jednom pustinjskom manastiru u Trakiji. Tu se predao veoma teškim podvizima.

Spavao je na kamenju — da bi samo manje sna imao, išao je stalno gologlav, i odevao se u jednu haljinu od kostreti, zbog čega je i prozvan Trihin ili Kostret. Hrišćani veruju da ga je, zbog velikog samomučenja radi spasenja duše, Bog obdario velikim darom čudotvorstva i za vreme života i posle smrti. Mirno je skončao oko 400. godine.

Telo mu se pokazalo mirotočivim. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 20. aprila po crkvenom, a 3. maja po gregorijanskom kalendaru.

Veruje se da na dan svetog Trihina, treba da se pomolite za sreću i zdravlje svojih ukućana, kao i da oprostite svima koji su van naneli neku nepravdu.

(Pančevac)