Dnevni horoskop za 3. maj: Evo za koga se stvari vraćaju u normalu

Ovan

Posao: Danas vas pokreće snažna ambicija i kreativna energija. Moguće je da preuzmete inicijativu u nekom izazovnom projektu. Ipak, izbegavajte impulsivne odluke i sukobe sa autoritetima.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga sticajem neobičnih okolnosti. Uživajte.

Zdravlje: Osetljivost želuca.

Bik

Posao: Iako osećate pritisak ili nerazumevanje u okruženju, ne odustajte od svojih vrednosti.

Ljubav: Emotivna sigurnost vam je na prvom mestu. Veče je idealno za porodična okupljanja ili nežne trenutke sa voljenom osobom.

Zdravlje: Vodite računa o ishrani.

Blizanci

Posao: Imate osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto. Razgovori sa kolegama ili klijentima mogu biti uspešni, pogotovo ako ste u medijima, obrazovanju ili se bavite trgovinom.

Ljubav: Slobodni Blizanci bi mogli započeti flert u digitalnom okruženju, preko društvenih mreža.

Zdravlje: Moguće respiratorne tegobe.

Rak

Posao: Intuicija vam je jaka i zato verujte svojim instinktima, posebno pri finansijskim odlukama. Mesec u vašem znaku donosi osećaj kontrole, ali izbegavajte rasprave sa nadređenima.

Ljubav: Ako ste u vezi, očekujte iskrene razgovore. Slobodni Rakovi mogu doživeti snažan emotivni susret sa nekim novim.

Zdravlje: Moguć hormonski disbalans.

Lav

Posao: Danas je dan za pokazivanje vaših sposobnosti, ali budite oprezni sa ego impulsima. Neko vas može izazvati, važno je ostati dostojanstven.

Ljubav: Ljubavni život biće dinamičan, ali ne gubite iz vida osećanja druge strane.

Zdravlje: Budite oprezni s fizičkim naporima.

Devica

Posao: Analitičnost vam donosi prednost. Povoljno je vreme za rešavanje zaostalih obaveza. Izbegavajte da se previše trošite na tuđe zadatke.

Ljubav: Dobar je dan za jačanje međusobnog poverenja. Ukoliko ste sami, neko iz kruga prijatelja može pokazati interesovanje.

Zdravlje: Pripazite na ishranu i crevnu floru.

Vaga

Posao: Vaša sposobnost diplomatije je od velike koristi. Mogući su razgovori o unapređenju ili o saradnji sa osobama iz inostranstva.

Ljubav: Venera vam donosi potrebu za dubljom povezanošću. Ako ste u vezi, partner će želeti vaše prisustvo više nego inače. Slobodne Vage bi mogle da obnove stari kontakt.

Zdravlje: Nervni sistem vam je preopterećen – prijaće vam tišina.

Škorpija

Posao: Danas se otvara mogućnost za ozbiljan napredak, ali pod uslovom da ne podležete pritiscima okruženja. Intuicija vam je sada veliki saveznik.

Ljubav: Intenzivne emocije i privlačnost sun a pomolu– ali i mogućnost da se otvore neka stara pitanja. Budite nežniji i otvoreniji u komunikaciji.

Zdravlje: Osetljivost na toksine, izbegavajte tešku hranu i energetska pića.

Strelac

Posao: Povoljan je dan za pokretanje saradnji i kreativne projekte. Komunikacija sa strancima može vam doneti nove poslovne prilike.

Ljubav: Danas vas može privući osoba koja je potpuno drugačija od vas.Uživajte.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Jarac

Posao: Disciplinovani ste, ali ne dozvolite da vas preplavi perfekcionizam. Danas možete rešiti nešto što vas već dugo vremena koči.

Ljubav: Partner može očekivati više bliskosti. Otvorite se – iako vam to nije uvek lako. Slobodni mogu upoznati osobu povezanu sa poslom kojim se bave trenutno.

Zdravlje: Leđa i kosti su osetljivi, ne preterujte sa fizičkim naporom.

Vodolija

Posao: Možda ćete se suočiti sa otporom autoriteta, ali to vas samo može dodatno motivisati. Pronađite balans između slobode i obaveza.

Ljubav: Vaše emocije su duboke, iako delujete distancirano. Slobodnim Vodolijama ovaj dan donosi neobične i uzbudljive susrete.

Zdravlje: Prijaće vam boravak na svežem vazduhu.

Ribe

Posao: Vaša kreativnost je na vrhuncu, ali budite praktični. Idealno je vreme za umetnike, terapeute i sve koji se bave pomaganjem drugima.

Ljubav: Venera i Neptun donose romantične trenutke. Ako ste u vezi, može doći do obnove bliskosti. Slobodni bi mogli sanjariti o idealnoj ljubavi, i neko bi mogao da vas iznenadi.

Zdravlje: Osećaj umora, isrpljenost

(Astroputnik)