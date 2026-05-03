Narodni muzej: Od legendarne Utve 75 do Španskog rata

Povodom 50 godina od prvog leta aviona Utva 75 i 90 godina od početka španskog građanskog rata, Maketarski klub „Dr Vladimir Aleksić” priredio je izložbu fotografija i maketa u Narodnom muzeju grada Pančeva, prenosi RTV Pančevo.

Jedinstvena foto‑izložba u Muzeju grada Pančeva prikazuje razvoj nadaleko poznatih aviona „Utva” – od legendarnog modela 75, njegovog prvog i drugog prototipa, do drugih modela poput 56, 65 i 66. O tome kako je nastala ideja da se publici predstavi ova tema saznali smo od predsednika Maketarskog kluba „Dr Vladimir Aleksić” i glavnog organizatora događaja, Aleksandra Stojanovića.

Drugi deo izložbe posvećen je obeležavanju 90 godina od početka Španskog građanskog rata. Postavku čine posteri koji oslikavaju duh tog vremena, a njen cilj je očuvanje sećanja i odavanje počasti sugrađanima koji su u Španiji učestvovali kao dobrovoljci. O važnosti celokupne izložbe govorio je i jedan od autora, publicista Dragan Kolundžić.

Foto–izložba je realizovana uz podršku grada Pančeva, u saradnji sa Istorijskim arhivom, Slovenskom unijom, Narodnim muzejom i privatnom kolekcijom Dragana Kolundžića. Pored plakata iz vremena Španskog građanskog rata, posebnu pažnju privlače modeli aviona „Utva“, naročito čuveni model 75, kao svedočanstvo domaće industrijske tradicije i tehničkog nasleđa.

