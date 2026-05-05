I to je Pančevo: Vreme je za brisani prostor izbora i ideja

Vreme je

Neke stvari se dešavaju same od sebe.

Bez kontrole emocija i intelekta, u mutnoj glavi.

Smeh – na poslednjem ispraćaju osobe koju smo voleli.

Ili, brbljanje – kad je vreme za tišinu.

Suze – pošto smo sigurni da nam sve dobro ide.

Ne nalaženje reči, a baš tada treba da pustimo glas.

To što je bilo, prošlo, takvo mora i da ostane.

Vreme je da sebe isčitavamo. Bar dva-tri puta dnevno.

Za brisani prostor

Gužva je pred očima kada zamišljamo osobu za bliskost.

I iz različitih, nepromišljenih, razloga odustajemo.

Šit, to su stvarne ličnosti, sa sličnim nedoumicama.

Faktor koji najčešće prenebregavamo.

Nesigurni u sebe gubimo osećaj.

Jer, kada je nešto direktno iskazano – slobodni smo.

Takav brisani prostor nam daje „luksuz”, prirodnost.

Da čujemo druge, njihove borbe, pa da se onda zbližimo.

Izbora i ideja

Moralne dileme idu čak do profesionalnog preispitivanja.

Tegovi na sve strane, kao neki strašan kod.

Ali, tako je kod onih što za sebe znaju da su ispravni.

A oni što su rešili da „ne troše” vreme na planeti…

Nemaju probleme te vrste – jebe im se za sve ostale.

Ne šokiraju ih „prizemnosti”, poput „naškodiću nekome”.

Ideja im je: da nam bude dobro; ponavljaju je kao mantru.

Srećom, imamo pravo na izbor. Pa i sopstvene okoline.

(Pančevac / Siniša Trajković)

