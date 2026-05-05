Kovačica na Krfu: Priznanja, emocije i nova partnerstva tokom „Dana srpstva“

Manifestacija „Dani srpstva“, u organizaciji Društva grčko-srpskog prijateljstva i Udruženja „Sveta Srbija“, održana je na Krfu od 30. aprila do 3. maja, uz učešće delegacije Opštine Kovačica i Doma kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora.

Posebnu pažnju izazvala je izložba predstavljena 30. aprila u Jonskom parlamentu posvećena Mihajlu Pupinu, koju su predstavnici iz Idvora ostavili kao poklon Krfu – trajni podsetnik na dela velikog naučnika i njegovu pomoć srpskom narodu tokom Prvog svetskog rata. Autori izložbe su prof. dr Dragoljub Martinović, prof. dr Dragoljub Cucić i Jelena Kalin, prenosi RTV Kovačica.

Prvog maja, u mestu Ljapados, Opštini Kovačica, Domu kulture iz Idvora i Televiziji opštine Kovačica uručene su zahvalnice za ovogodišnje učešće. Svečanost je protekla u toploj i prijateljskoj atmosferi, uz poseban muzički program – grčki orkestar iz Ljapadosa pripremio je repertoar srpskih pesama u čast gostiju iz Srbije.

Dan kasnije, 2. maja, na trgu Garica na Krfu održan je centralni program manifestacije, uz prisustvo brojnih zvanica: Janisa Trepelikisa, bivšeg gradonačelnika Krfa, guvernera Jonskih ostrva, gradonačelnika Krfa, mitropolita krfskog Nektarija, igumana manastira Hilandara Metodija, vladike Pajsija, počasnog konzula Srbije na Krfu Spirosa Mastorasa, kao i konzula Srbije u Atini Dejana Mačkovića.

Pomoćnik predsednika opštine Kovačica Stelian Balan i direktor Doma kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora Svetislav Zakić predstavili su potencijale opštine i kulturne projekte, a tom prilikom uručeni su i simbolični pokloni koji oslikavaju identitet i raznolikost Kovačice.

„Opština Kovačica će u narednom periodu pokušati da proširi saradnju u različitim oblastima, posebno u oblatima vezanim za decu i mlade“, istakao je Stelian Balan.

„Naš rad i trud postaje sve vidljiviji i prepoznat i van granica naše zemlje“, rekao je direktor Doma kulture Svetislav Zakić.

Kustoskinja Jelena Kalin naglasila je značaj same manifestacije: „Sveta Srbija je skup univerzalnih ljudskih vrlina, baš onakvih kakve je imao i Mihajlo Pupin“.

