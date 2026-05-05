Ministarka energetike: Očekujemo završetak pregovora s MOL-om oko 16. maja

13:47

05.05.2026

Ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da pregovori između ruskog većinskog vlasnika Naftne industrije Srbije (NIS) i mađarskog MOL-a „idu dosta dobro“ i da očekuje da će se oko 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa SAD, jer ta država treba da odobri ugovor.“

Pregovori između ruskog gasproma i MOL-a, ali i Srbije i MOL-a kao potencijalnih budućih akcionara, su intenzivni i idu dosta dobro“, rekla je ona na Pupin forumu u Beogradu, objavio je RTS.

Istakla je da je NIS za Srbiju kritična energetska infrastruktura.

„Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerija oslabljene i zavisne od uvoza. Pitanje Rafinerije je jedno od ključnih pitanja – da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje“, rekla je Dubravka Đedović Handanović.

MOL je u aprilu saopštio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinski vlasnik NIS-a koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAK, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja.

 

