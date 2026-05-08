Južni Banat

Sportski dan u Šušari: Promocija fer-pleja i drugarstva

11:00

08.05.2026

FB/OŠ Branko Radičević Uljma

ŠUŠARA / ULJMA – Učenici iz Šušare, koja pripada Osnovnoj školi „Branko Radičević“ iz Uljme, proveli su uzbudljiv sportski dan ispunjen igrom, takmičarskim duhom i pozitivnom energijom. Kroz niz zabavnih disciplina, mališani su pokazali izuzetan trud, ali i važne lekcije o poštovanju pravila i timskom radu.
Program je obuhvatio raznovrsne i kreativne igre:
Trka na 30 metara i štafetna trka
Bacanje lopte u dalj i trka u džakovima
Povlačenje konopca i gađanje kokica
Trka sa jajetom i kašikom, kao i trka sa presipanjem vode

Svi učesnici su na kraju dana nagrađeni pohvalama za aktivno učešće, zalaganje i primerno ponašanje. Ovakvim aktivnostima škola nastavlja da kod učenika neguje zdrave navike, ljubav prema sportu i istinsko drugarstvo.(

(Pančevac/S.L)

