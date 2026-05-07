NIS: Tokom aprila povećan obim prerade sirove nafte za više od 11 odsto

Naftna industrija Srbije saopštila je danas da je u Rafineriji nafte Pančevo tokom aprila povećan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda, pa je ukupno prerađeno 336.000 tona, što je za 11,3 odsto više nego u martu ove godine.

Kako je navedeno, povećana je proizvodnja benzina i dizela, dok je proizvodnja mlaznog goriva JET A-1 porasla za 71,7 odsto u odnosu na prethodni mesec.

Direktor Bloka “Prerada“ kompanije NIS Vladimir Gagić izjavio je da je stabilan rad rafinerije od velikog značaja za energetski sistem Srbije i redovno snabdevanje tržišta derivatima.

– Zbog toga naši prioriteti ostaju nesmetani nastavak proizvodnje i dalji razvoj prerađivačkih postrojenja, uz realizaciju projekata za povećanje energetske efikasnosti i digitalizaciju – rekao je Gagić.

On je zahvalio zaposlenima u rafineriji i pratećim službama, kojih ima oko 1.700, na radu u, kako je naveo, složenim uslovima poslovanja.

Iz NIS-a su saopštili da je Rafinerija nafte Pančevo, zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji i visokom stepenu tehnološke opremljenosti, među najmodernijim rafinerijama u regionu, uz mogućnost brzog prilagođavanja promenama u strukturi sirove nafte za preradu.

Kompanija navodi da je od 2009. godine u pančevačku rafineriju investirano više od 1,4 milijarde evra, čime je omogućena proizvodnja goriva u skladu sa domaćim i evropskim ekološkim standardima.

Dodaje se i da se ove godine navršava šest godina od početka rada postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, koje je omogućilo veću proizvodnju najvrednijih derivata, kao i početak proizvodnje naftnog koksa u Srbiji.

Iz kompanije podsećaju da je od 2009. godine u projekte zaštite životne sredine uloženo 95 miliona evra.

Rafinerija nafte Pančevo je, kako se navodi, prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu, kojom se potvrđuje usklađenost proizvodnih procesa sa najvišim domaćim i evropskim ekološkim standardima.

