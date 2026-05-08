Macut: Predlog MOL-a nije prihvatljiv

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da predlog mađarske kompanije MOL u pregovorima oko kupovine Naftne industrije Srbije nije u potpunosti prihvatljiv za srpsku stranu.

On je istakao da interesi Srbije i sigurnost snabdevanja energentima ostaju ključni uslovi u daljim razgovorima.

Macut je za RTS rekao da razume nastojanje kompanije MOL da obezbedi što povoljniju pregovaračku poziciju, ali da to, kako je naveo, “ne može da ide na štetu Srbije“.

– Predlog koji je kompanija MOL podnela nije prihvatljiv u potpunosti za nas. Postoje potrebe da se to koriguje, a pre svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdevanja. Naša rafinerija mora da radi – rekao je Macut.

On je naglasio da Srbija insistira na potpunom i stabilnom snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i na garancijama da država ima primarnu ulogu u donošenju odluka koje se odnose na poslovanje kompanije.

– To su definitivno crvene linije preko kojih se ne može preći. Ako imamo naftnu kompaniju koja je na teritoriji Srbije i koja je naša nacionalna kompanija, Srbija mora da bude partner u takvim razgovorima – naveo je premijer.

Macut je podsetio da pregovori traju u uslovima američkih sankcija prema NIS-u, koje se više puta produžavaju, i ocenio da postoji razumevanje američke strane za nastavak tog procesa, ali i da raste pritisak da se pitanje dugoročno reši.

– Svakako svima negde strpljenje curi. I nama, ali i drugoj strani, i u pregovaračkom smislu, ali i OFAC-u, koji jeste monitoring organ koji međunarodno kontroliše dešavanja u toj oblasti – rekao je on.

Premijer je dodao da je Srbija aktivno uključena u pregovore sa MOL-om i poručio da nema razloga za zabrinutost kada je reč o stanju na domaćem tržištu energenata.

– Potpuno je pod kontrolom. Vršimo korekcije davanjem iz rezervi određenih količina nafte za preradu. Nemamo nikakve nestašice, potpuno normalno funkcionišemo – rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, robne rezerve se redovno dopunjuju i nema razloga za paniku niti za bojazan u vezi sa stabilnošću snabdevanja.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prethodno je, nakon sastanka sa predstavnicima MOL-a, izjavila da srpska strana nije zadovoljna ponuđenim predlogom, ali da ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisnog rešenja „ali ne po svaku cenu“.

