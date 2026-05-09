Debeljača u znaku tradicije: Stiže 26. Gulašijada i Karneval cveća

Mirisi začina, dim iz kotlića i šarenilo karnevalskih kostima ponovo će ispuniti ulice Debeljače. U subotu, 30. maja, ovo banatsko mesto biće domaćin 26. Gulašijade i Karnevala cveća, manifestacije koja decenijama spaja vrhunsku gastronomiju, tradiciju i zabavu.

Preko stotinu kotlića u borbi za najbolji recept

Centralni deo događaja je takmičenje u kuvanju gulaša, gde će ekipe od ranih jutarnjih sati braniti svoje tajne recepte. Interesovanje je, prema rečima organizatora, već sada ogromno.

„Savet MZ doneo je odluku da 26. Gulašijada ove godine bude 30. maja. Prošle godine smo imali više od 1000 posetilaca i blizu 100 takmičarskih kotlića. Nadamo se da ćemo ove godine ponoviti taj uspeh. Do sada imamo 46 prijavljenih ekipa, što je odličan rezultat u ovoj fazi priprema. Spremamo i bogate nagrade za najbolje kuvare,“ istakla je Julijana Berkan, predsednica Saveta MZ Debeljača.

Karneval cveća: Povorka mašte i mirisa

Pored gastronomskog nadmetanja, Debeljačom će proći vesela karnevalska povorka. Spoj kulinarstva i festivalske atmosfere čini ovaj događaj jednim od najposećenijih u Banatu.

„U sklopu Gulašijade organizujemo i Karneval cveća. Povorka kreće u 10 sati od osnovne škole i kretaće se sve do Vašarišta,“ objašnjava Berkan.



Gosti iz Mađarske ne propuštaju druženje

Posebnu draž manifestaciji daju gosti iz Mađarske, koji uprkos udaljenosti redovno dolaze sa autentičnim receptima.

„I ove godine nam dolaze prijatelji iz Mađarske. Iako su udaljeni 500 kilometara, ispoštuju nas svake godine. Oni se već uveliko spremaju i jedva čekaju dolazak u Debeljaču,“ naglašava predsednica MZ.



Prijave su još uvek otvorene

Dok će stručni žiri u popodnevnim satima ocenjivati kvalitet jela, organizatori podsećaju da su zajedništvo i dobra atmosfera ipak na prvom mestu.

„Prijave su otvorene, mada se neke ekipe prijave i poslednjeg dana. Nikoga ne odbijamo. Vrata mesne zajednice su otvorena svakog radnog dana od 7 do 13 časova, a zainteresovani se mogu prijaviti lično ili putem telefona,“ poručuje Julijana Berkan.

Uz miris gulaša, zvuke muzike i kreativne maske, Debeljača će 30. maja ponovo postati centar susreta kulinarstva i zabave za sve generacije.

(Pančevac)