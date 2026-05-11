Bolji uslovi u Velikom Središtu: Uređenje prilaza groblju i nova rasveta

VELIKO SREDIŠTE – U Velikom Središtu se intenzivno izvode radovi na uređenju prilaza lokalnom groblju čime se rešava jedan od najizraženijih infrastrukturnih problema koji je opterećivao zajednicu.

Projekat realizuje JKP „Drugi oktobar“ u saradnji sa Gradom Vršcem, a nakon direktnih konsultacija sa predstavnicima mesne zajednice i samim građanima. Kako navode nadležni, ovo je samo početak planiranih ulaganja u komunalnu infrastrukturu sela.

Pored uređenja prilaza, planirani su i dodatni radovi koji će značajno unaprediti uslove života u ovom mestu. Najavljeno je postavljanje nove javne rasvete u Ulici Branka Radičevića, kao i betoniranje platoa kod mesne kapele.

Lokalna samouprava poručuje da će se prioriteti i u budućnosti definisati u direktnom dogovoru sa građanima, kako bi svaka investicija bila usmerena na stvarne potrebe meštana Velikog Središta.

