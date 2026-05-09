Zemljotres ponovo pogodio Srbiju: Registrovan je na području Beočina
Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru registrovan je na području Beočina.
Zemljotres je, prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, registrovan u 3.53 časova. Kako se navodi na sajtu EMSC-a, potres je registrovan na dubini od 12 kilometara.
Ljudi osetili zemljotres
Građani Novog Sada i Beočina kažu da se potres osetio.
(Objektiv)