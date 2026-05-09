Učenici iz Hajdučice briljirali na takmičenju „Šta znaš o saobraćaju“

Učenici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice ostvarili su zapažen rezultat na okružnom takmičenju „Šta znaš o saobraćaju“, koje je danas održano u Uzdinu. U veoma jakoj konkurenciji, mladi predstavnici ove škole uspeli su da izbore dve bronzane medalje.

U kategoriji B za dečake, učenik četvrtog razreda Stefan Hrutka osvojio je treće mesto, dok je u kategoriji C za devojčice isti uspeh postigla Una Hrutka, učenica sedmog razreda. Pored njih, školu je ponosno predstavljao i Luka Molnar.

Iz škole ističu da su svi takmičari pokazali visok nivo ozbiljnosti, izuzetnu spretnost na poligonu, ali i zavidno poznavanje saobraćajnih pravila. Uspeh je rezultat predanog rada učenika i njihovih mentorki, učiteljice Tatiane Nemet i nastavnice Bojane Stojanović.

Ovaj rezultat još je jedna potvrda kvaliteta rada u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, čiji su učenici svojim trudom i uzornim ponašanjem na najbolji način predstavili svoje mesto i školu.

