In memoriam: Preminula novinarka RTV-a Aleksandra Vlajić

15:05

09.05.2026

PANČEVO – Sa tugom  se opraštamo od naše drage koleginice Aleksandre Vlajić dugogodišnje novinarke Radio – televizije Vojvodine koja je preminula 8. maja, posle duže  bolesti.
Novinarski put započela je na Radio televiziji Srbije, radila je na Radio Pančevu a od 2014. godine  u Dopisništvu RTV  u Pančevu.

Pamtićemo je kao odličnog kolegu i profesionalca ali pre svega kao izuzetnu osobu.

Njena smrt ostavila je duboku tugu među porodicom prijateljima i kolegama  koji će se oprostiti od nje u nedelju na groblju u Dolovu.

Sahrana će biti obavljena u nedelju, 10. maja, u 13 časova na groblju u Dolovu.

(RTV)

