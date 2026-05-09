In memoriam: Preminula novinarka RTV-a Aleksandra Vlajić

PANČEVO – Sa tugom se opraštamo od naše drage koleginice Aleksandre Vlajić dugogodišnje novinarke Radio – televizije Vojvodine koja je preminula 8. maja, posle duže bolesti.

Novinarski put započela je na Radio televiziji Srbije, radila je na Radio Pančevu a od 2014. godine u Dopisništvu RTV u Pančevu.

Pamtićemo je kao odličnog kolegu i profesionalca ali pre svega kao izuzetnu osobu.

Njena smrt ostavila je duboku tugu među porodicom prijateljima i kolegama koji će se oprostiti od nje u nedelju na groblju u Dolovu.

Sahrana će biti obavljena u nedelju, 10. maja, u 13 časova na groblju u Dolovu.

