In memoriam: Preminula novinarka RTV-a Aleksandra Vlajić

Od grada do republike: Koliko se dobija za bebu
17:00
09.05.2026
PANČEVO – Sa tugom se opraštamo od naše drage koleginice Aleksandre Vlajić dugogodišnje novinarke Radio – televizije Vojvodine koja je preminula 8. maja, posle duže bolesti.
Novinarski put započela je na Radio televiziji Srbije, radila je na Radio Pančevu a od 2014. godine u Dopisništvu RTV u Pančevu.
Pamtićemo je kao odličnog kolegu i profesionalca ali pre svega kao izuzetnu osobu.
Njena smrt ostavila je duboku tugu među porodicom prijateljima i kolegama koji će se oprostiti od nje u nedelju na groblju u Dolovu.
Sahrana će biti obavljena u nedelju, 10. maja, u 13 časova na groblju u Dolovu.
(RTV)
Na manifestaciji „Karneval u srcu“, učenici Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole izveli su koreografiju koja je ostavila izuzetan utisak na publiku i nosi snažnu poruku koliko su sport i fizička aktivnost važni za zdrav život.
