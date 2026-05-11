Nikolina Radovanović najbolja atletičarka Vojvodine drugu godinu zaredom

Mlada pančevačka atletičarka Nikolina Radovanović, članica Atletskog kluba „Tamiš“, proglašena je za najuspešniju takmičarku Vojvodine u kategoriji do 14 godina. Na svečanosti održanoj 10. maja u Novom Sadu, priznanje joj je uručio predsednik Atletskog saveza Vojvodine Goran Obradović.

Ovo prestižno priznanje Nikolina je zaslužila impresivnim nizom rezultata u prethodnoj sezoni, tokom koje je osvojila čak 11 medalja na prvenstvima Srbije i Vojvodine. Njena svestranost potvrđena je uspesima u različitim disciplinama, od bacanja kugle i vorteksa, preko višeboja, do bacanja koplja.

Ovo je druga uzastopna godina kako mlada Pančevka biva proglašena za najbolju u svojoj starosnoj kategoriji. Ovim uspehom Nikolina je potvrdila dominaciju u pokrajinskoj atletici i status jedne od najperspektivnijih mladih nada kluba „Tamiš“.

(Pančevac/S.L)