Čardak ugostio više od 500 trkača: Održan sedmi Fox trail u srcu Deliblatske peščare

Sedmo izdanje popularne trejl trke „Fox trail” održano je u subotu, 9. maja, u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Ove godine, na predlog Šumskog gazdinstva „Banat”, manifestacija je sa Devojačkog bunara preseljena u omladinsko naselje „Čardak”, koje je učesnike dočekalo uređenim stazama i idealnim uslovima za trčanje.

U organizaciji Atletskog kluba „Panonija” iz Pančeva, više od 500 trkača oprobalo se na tri staze različite dužine. Program su otvorile masovne dečje trke u kojima je učestvovalo preko 150 osnovaca iz svih krajeva Srbije – od Subotice do Kraljeva. Svi mališani nagrađeni su majicama i medaljama, dok su najbrži dobili pehare i diplome.

Glavni deo programa počeo je tačno u podne startom trke rekreativaca i nordijskih hodača na 6 kilometara, dok su deset minuta kasnije krenuli najizdržljiviji takmičari na deonicama od 12 i 23 kilometra. Za precizno merenje rezultata putem čipova bila je zadužena ekipa Novosadskog maratona.

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo po sedmi put uspešno organizovali Fox trail. Čardak je biser naše regije koji treba čuvati, a mi ga kroz sport promovišemo u celom regionu”, istakao je Aleksandar Dragojević, predsednik AK „Panonija”.

Pored sportskog dela, učesnici su uživali u tradicionalnom gulašu koji je obezbedilo Šumsko gazdinstvo „Banat”, dok je za mnoge trkače bio organizovan i besplatan autobuski prevoz iz Pančeva. Najbrži takmičari u svim kategorijama nagrađeni su vrednim poklon paketima, a sve pobednice su, pored pehara, dobile i bukete cveća.

