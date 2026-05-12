Danas premijera „Malog princa” u Kulturnom centru

Predstava, koja je već u toku proba, izazvala veliku pažnju javnosti večeras prvi put i pred malim i pred velikim gledaocima

Dečja scena „Pođi tuda…” Kulturnog centra Pančeva, iako zvanično nije pozorište, trenutno jedina izvorno pančevačka pozorišna produkcija, poziva svu decu uzrasta od prvog do četvrtog razreda, a i sve odrasle koji nisu zaboravili svoje unutrašnje dete, na premijeru „Malog princa”, koja će biti održana večeras od 18 časova u Kulturnom centru Pančeva.

Tekst i režiju ove lutkarsko-igrane predstave potpisuje Jasmina Večanski Kujundžić, koja je, kako su izjavili članovi kreativnog tima, uspela da Egziperijevu naraciju majstorski pretoči u scensku igru. Tvorac lutke Malog princa je Zoran Misita, koji je osmislio i scenografiju, dok je karaktere likova bojama kostima oslikala Nataša Šarić. Tandem Ivan Aleksijević i Branislav Radovanović začinio je svojim songovima ovaj, možemo reći, i mali scenski spektakl koji obiluje i video-klipovima i svetlosnim efektima.

Sve to zajedno imalo je za cilj da nekim današnjim klincima, naučenim da senzacije primaju kroz savremene tehnologije, približi pozorište i dobru literaturu.

Posle premijere, sutra u sredu, biće priređene dve reprize za decu iz škola, a koliko vere u scenu „Pođi tuda” i još za sada neviđenu predstavu ima pozorišna scena u regionu, govori i to što će „Mali princ” krajem maja igrati i u Nikšiću i Danilovgradu.

Ko šta radi u „Malom princu”: Adaptacija i režija: Jasmina Večanski Kujundžić

Igraju: Nikola Kerkez, Miloš Lazarov, Jasmina Večanski Kujundžić i Branislav Radovanović

Kostim: Nataša Šarić

Scenografija: Zoran Misita

Muzika: Ivan Aleksijević i Branislav Radovanović

Glas Malog princa (of): Strahinja Veljin

Vizuelni dizajn i video-animacija: Nina Milenović Jovanović – Jupinina

Scenski pokret: Ognjen Malušić

Organizacija: Branislav Radovanović

Tehnički koordinator: Nenad Forgoelika premijera za male i odrasle

(Pančevac / N. Simendić)

