KAČAREVO: Danas predstava za decu „Ko nosi najlepšu krunu“

Povodom obeležavanja Osmog marta na pozorišnom repertoaru kačarevačkog Doma kulture u petak, 6. marta, naći će se predstava za decu „Ko nosi najlepšu krunu“.

Početak ovog komada je od 18 sati u Velikoj sali Doma omladine Kačareva, a ulaz će biti slobodan.

Sadržaj ove predstave je topla i bajkovita priča o ljubavi, pažnji i onome što jednu mamu čini pravom kraljicom.

Kroz igru, pesmu i maštovite susrete sa neobičnim likovima, deca kreću u čarobnu potragu za najlepšom krunom na svetu.

Na tom putovanju otkrivaju da prava kruna nije od zlata ni dragog kamenja, već od dobrote, zagrljaja, strpljenja i bezuslovne ljubavi.

Predstava na nežan, duhovit i emotivan način podseća najmlađe koliko su mame posebne i koliko ljubav ima moć da stvori najlepše kraljevstvo, ono u porodici.

(Pančevac/J. Filipović)

