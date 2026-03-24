Pantransport: Izmena trase linije 24 Pančevo AS – Kačarevo

Pantransport obaveštava javnost da će na pojedinim polascima doći do trajne izmene trase kretanja linije 24 Pančevo AS – Kačarevo.

Naime, kako su se stekli uslovi za saobraćanje autobusa i njihovo zaustavljanje na novoizgrađenim stajalištima u ulici 7. Nova koja prolazi kroz severnu industrijsku zonu, sledeći polasci na navedenoj liniji koristiće novu trasu i zaustavljaće se u neposrednoj blizini fabrika „ZF“ i „Brose“:

POLASCI IZ PANČEVA: 05:30, 06:00, 13:30, 14:00, 17:30, 21:30 i u 22:30.

POLASCI IZ KAČAREVA: 05:30, 06:00, 13:30, 14:00, 18:00 i u 22:00.

U prilogu možete pronaći skicu nove trase.

Autobusi na svim ostalim polascima na liniji 24 koristiće dosadašnju uobičajenu trasu u oba smera kretanja.

(Pančevac)