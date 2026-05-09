DOLOVO: Udruženje boraca obeležilo Dan pobede nad fašizmom

21:35

09.05.2026

Foto: Privatna arhiva

Mesna organizacija Dolovo Udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva obeležila je u subotu, 9. maja, Dan pobede nad fašizmom.

Desetak članova tog udruženja najpre je održalo komemorativnu sednicu tim povodom, na kojoj su se podsetili na zbivanja vezi sa Drugim svetskim ratom.

Oni su potom, predvođeni predsednikom Mirkom Subinom, položili vence na spomenike u centru sela, u takozvanoj dolini i u Učiteljskom parku.

– Pored toga, mi ćemo obeležiti i druge važne datume u vezi sa Drugim svetskim ratom. Ono što sledi su 4. i 7. jul, nekadašnji dani boraca i ustanka. Povodom jednog od ta dva događaja bićemo u Pančevu, kada ga kolege iz gradskog ogranka udruženja budu obeležavale, dok ćemo na drugom položiti venac na spomenik u centru sela. Nedelju dana kasnije, 11. jula, isto ćemo učiniti i na tromeđi atara Dolova, Mramorka i Vladimirovca, na mestu gde je pomenutog datuma 1941. godine izvršena diverzija na pruzi – navodi Subin.

Nakon toga, 7. septembra, Dolovci polažu venac kod spomenika u Selištu, mestu na kojem su se dobrovoljci okupili 1944. godine, odakle su prebačeni na Sremski front, a 4. oktobra i kod spomen-ploče na zgradi Doma kulture, kada se obeležava Dan oslobođenja Dolova u Drugom svetskom ratu.

(Pančevac/J. Filipović)

