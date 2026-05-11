Nedelja sećanja i zajedništva u Brestovcu: Škola kao mesto drugarstva, podrške i razumevanja

Nedelja sećanja i zajedništva je u brestovačkoj školi „Olga Petrov“ obeležena od 4. do 8. maja brojnim aktivnostima koje su bile posvećene razvijanju empatije, tolerancije, drugarstva i međusobnog poštovanja među učenicima.

Prvog dana, 4. maja, predškolska grupa „Leptirići“ je sa vaspitačicom Natašom Spasić izradila pano na temu ljubavi, tolerancije i drugarstva pod nazivom „I kod kuće i u školi svako dete treba da se voli“.

Učenici nižih razreda učestvovali su u kvizovima, društvenim igrama i izradi plakata, dok su učenici trećeg i četvrtog razreda sa učiteljicama Vesnom Jotić i Brankom Stanišić pripremali „Balone sa porukama empatije“.

Istog dana pokrenuta je i humanitarna akcija „Drug drugu“ u saradnji sa Crvenim krstom Pančeva.

Tokom utorka, 5. maja, učenici drugog razreda učestvovali su u tradicionalnim igrama u školskom dvorištu, a četvrtaci su sa učiteljicom Brankom Stanišić ugostili buduće prvake.

Nastavnik Vladan Stanković je sa učenicima izrađivao „Lanac zajedništva“, dok je nastavnica srpskog jezika Jasmina Petrović realizovala zanimljivu radionicu „Prepoznaj me“ sa učenicima osmog razreda.

Dan je završen sportskim takmičenjem u odbojci koje je organizovao nastavnik Dragan Prvulov.

Aktivnosti posvećene prihvatanju različitosti nastavljene su sredu, 6. maja, kada je pedagog Marija Čakar Tasić održala je radionice o prijateljstvu i zajedništvu, dok je nastavnica matematike Dejana Ćurguz sa učenicima kreirala crteže i pesme koje promovišu empatiju i podršku.

Nastavnica biologije Milica Stojanović organizovala je grupni rad na temu očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

Četvrtak, 7. maj, bio je posvećen saradnji i humanosti, a predškolci su puštali balone sa porukama podrške, nastavnica likovne kulture Ankica Ereš organizovala je radionicu stripa „Prijateljstvo u mom razredu“, a nastavnica nemačkog jezika Ružica Petković realizovala je radionicu „Emocije“, tokom koje su učenici snimali i video-poruke podrške.

Poslednjeg dana, u petak, 8. maja, organizovan je „Sportski dan“ za predškolce, kao i brojne sportske i kreativne aktivnosti za učenike starijih razreda.

Porema rečima direktorke brestovačke OŠ „Olga Petrov“, Daliborke Bojković Breti, tokom čitave nedelje učenici su pokazivali veliko interesovanje, kreativnost i humanost, a poslate su jasne poruke da škola treba da bude mesto sigurnosti, razumevanja, podrške i zajedništva.

(Pančevac/J. Filipović)

