Kako će izgledati Kačarevo: Predstavljen novi plan prostornog uređenja

Nacrt Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“, prezentovan je u prostorijama kačarevačke Mesne zajednice.

Tom prilikom građani su mogli da se upoznaju sa predloženim rešenjem, planiranim razvojem naselja, kao i sa načinom uređenja prostora u narednom periodu.

Tokom javnog uvida prisutni su mogli da postave pitanja, iznesu svoje sugestije i daju primedbe na predloženi nacrt plana.

Stručna lica su pružila dodatna objašnjenja kako bi građanima približila planirana rešenja i značaj ovog dokumenta za dalji razvoj Kačareva.

Prema rečima predstavnika Mesne zajednice, ovakav vid javne rasprave predstavlja važan korak u transparentnom planiranju prostora i uključivanju građana u donošenju odluka koje su značajne za razvoj lokalne zajednice.

(Pančevac/J. Filipović)

