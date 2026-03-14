Kako će izgledati Kačarevo: Predstavljen novi plan prostornog uređenja

14.03.2026

Foto: Mesna zajednica Kačarevo
Mesna zajednica Kačarevo

Nacrt Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“, prezentovan je u prostorijama kačarevačke Mesne zajednice.

Tom prilikom građani su mogli da se upoznaju sa predloženim rešenjem, planiranim razvojem naselja, kao i sa načinom uređenja prostora u narednom periodu.

Foto: Mesna zajednica KačarevoFoto: Mesna zajednica Kačarevo

Tokom javnog uvida prisutni su mogli da postave pitanja, iznesu svoje sugestije i daju primedbe na predloženi nacrt plana.

Stručna lica su pružila dodatna objašnjenja kako bi građanima približila planirana rešenja i značaj ovog dokumenta za dalji razvoj Kačareva.

Prema rečima predstavnika Mesne zajednice, ovakav vid javne rasprave predstavlja važan korak u transparentnom planiranju prostora i uključivanju građana u donošenju odluka koje su značajne za razvoj lokalne zajednice.

(Pančevac/J. Filipović)

