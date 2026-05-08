Koković: Borimo se za Evropu, nema opuštanja protiv Radnika

Trener Železničara Radomir Koković najavio je utakmicu sa Radnikom koja se igra u subotu od 17.30 u Pančevu u 35. kolu Superlige Srbije.

– Koliko god se ja trudio da ne pričam o toj temi i koliko god potencirao neke druge stvari, činjenica je da se mi borimo za Evropu i takva situacija neminovno će uticati na ekipu i na psihološki momenat u kom se tim nalazi. Na meni je, kao šefu stručnog štaba, da potenciram stvari koje su nas dovele u situaciju u kojoj smo. To je deo naše kulture, to je ogromna energija koju donosimo ovde svakog dana, to su odgovornost i posvećenost stvarima na kojima insistiram od početka sezone – počeo je Koković izlaganje na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na rivala:

– Nama u goste dolazi ekipa Radnika. Oni su, mogu slobodno da kažem, prilično rasterećeni u ovoj utakmici. Nemaju imperativ pobede. Oni su svoj cilj, samim ulaskom u plej-of, ostvarili i kao takvi mogu da budu veoma opasan protivnik ako se ne shvate ozbiljno. Ta njihova rasterećenost je svakako adut i oni će doći ovde sa idejom da se nadigravaju i da pokažu ono što znaju. Mi ne smemo da upadnemo u klopku i mislimo da je nešto gotovo. Naprotiv, kao što sam rekao, moramo da ostanemo posvećeni, moramo da ostanemo gladni i moramo da ostanemo dosledni stvarima koje radimo od početka sezone. Ja očekujem da ćemo biti vanredno motivisani i apsolutno spremni za izazov koji nas očekuje sutra.

Poziva Koković navijače da napune tribine.

– Još jednom, želeo bih da iskoristim priliku da se zahvalim ljudima koji su bili na prethodnoj utakmici i koji nas prate kod kuće u velikom broju utakmica. To je grupa ljudi koja je zaista pokazala ozbiljnu veru, pokazala pripadnost klubu i pokazala da je tu za nas u svakom trenutku. Želeo bih dodatno da pozovem sve ljude koji vole fudbal. Pančevo je prilično veliki grad za srpske uslove i ne vidim razlog da tribine našeg stadiona sutra ne budu još popunjenije nego što je to bio slučaj u dosadašnjem toku sezone.

Zdravstvena situacija u timu je povoljna. – Situacija u timu je veoma povoljna. Još jednom moram da se zahvalim našem medicinskom osoblju, koje radi fantastičan posao tokom cele sezone. I u ovom trenutku, osim Marka Ćurića, koji je povređen još od letnjih priprema, mogu da računam na sve igrače i svi su na raspolaganju za sutrašnju utakmicu – zaključak je Kokovića. Podsetimo, ulaz na istočnu tribinu za ovaj meč je besplatan.

