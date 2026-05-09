Železničar je u Evropi!

Fudbaleri Železničara prvi put u svojoj istoriji nastupaće u evropskom takmičenju, pošto su dva kola pre kraja plej-ofa Superlige Srbije osigurali četvrtu poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije. Remi sa Radnikom rezultatom 1:1 bio je dovoljan da Pančevci i matematički potvrde izlazak na evro scenu i kreiraju najveći uspeh u istoriji kluba.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle remija sa Radnikom 1:1 i istorijskog plasmana pančevačkog kluba u Evropu.

– Mnogo želim da pričam o utakmici, o toku utakmice i ono što sve što se dešavalo. Ima tu dosta stvari za analizu, ali mislim da nije ovaj pravi trenutak da se bavimo sad analizom. Želeo bih da iskoristim priliku da čestitam pre svega mojim igračima, mom stručnom štabu. Emocije su velike i samo ovi momci, moj staf i ljudi u klubu znaju kroz šta smo prošli za ovih godinu dana. Ogromna energija je uložena, ogroman trud, ogromno odricanje. Ja znam da sam jako naporan čovek kada je trenerski posao u pitanju i da sam zahtevan i da stvarno tražim maksimum u svakom trenutku. I to su ovi momci sve izdržali, ne da su izdržali, nego su većina njih sazreli pre vremena i doveli nas u situaciju da slavimo plasman u Evropu – istakao je Koković.

Zatim je ponovo naglasio:

– Još jednom, sve čestitke pre svega mojim momcima, mom stafu i svima u klubu koji su doprineli ovom uspehu. Hvala vama što ste nas pratili cele sezone i naravno hvala ljudima koji su dolazili na stadion svaku utakmicu, verovali u nas, podržavali nas. Ja se nadam da smo napravili nešto što će podstaći i pokrenuti više ljudi da dolaze na stadion, da nas podržava i da kroz Evropu, a kasnije i kroz prvenstvo, ovaj stadion stalno bude pun, jer mislim da to ovi momci pre svega zaslužuju – zaključio je Koković na konferenciji za medije koja je u jednom momentu bila prekinuta iznenađenjem priređenim od strane igrača Železničara.

Železničar u narednoj sezoni čekaju kvalifikacije za Ligu konferencije.