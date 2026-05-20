Opština Plandište dodelila subvencije za energetsku efikasnost za 50 porodica

Opština Plandište, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, uspešno nastavlja realizaciju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova,prenosi RTV Pančevo.

Ove godine sredstva su obezbeđena za 50 sugrađana, sa primarnim ciljem da se smanji potrošnja energije, umanje računi unutar domaćinstava i zaštiti životna sredina kroz primenu savremenih ekoloških rešenja.

Velika prednost ovogodišnjeg programa ogleda se u mogućnosti sufinansiranja i do 65 odsto vrednosti investicije za najsloženije projekte koji kombinuju više različitih mera ili uključuju korišćenje obnovljivih izvora energije.

Širok opseg mera i posebne olakšice za ugrožene grupe

Građanima Plandišta omogućeno je da subvencije iskoriste za različite vrste građevinskih i mašinskih radova u svojim domovima.

Korisnici sredstava mogu finansirati sledeće mere:

Zamenu dotrajale stolarije (prozora i vrata)

Postavljanje fasadne i krovne toplotne izolacije

Ugradnju efikasnijih kotlova na gas ili pelet

Instalaciju toplotnih pumpi i novih grejnih sistema

Ugradnju solarnih kolektora i solarnih panela za proizvodnju struje

„Zahvaljujući naporima Ministarstva i lokalne samouprave, od ove godine formirane su dve kategorije učesnika. Velika prednost ovog konkursa je što su mogućnost unapređenja svojih domova dobili i građani koji spadaju u socijalno ranjive kategorije, a za koje je odobreno i do 90 odsto sufinansiranja kompletnog projekta“, istakla je Božana Ćalić, jedna od korisnica sredstava.

Ovim projektom opština Plandište nastavlja stabilno ulaganje u održivi razvoj, direktno pomažući budžet svojih građana i obezbeđujući toplije i energetski efikasnije domove za lokalno stanovništvo.

