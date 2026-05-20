Tradicionalna Čajanka u Debeljači okupila udruženja žena iz cele Vojvodine

DEBELJAČA – Mađarski kulturno-umetnički centar iz Debeljače uspešno je organizovao još jednu tradicionalnu „Čajanku“, manifestaciju koja decenijama čuva tradiciju, zajedništvo i kulturnu baštinu višenacionalne Vojvodine. Ovogodišnji susret, održan 16. maja, privukao je veliki broj posetilaca i ugostio brojna udruženja žena iz različitih krajeva pokrajine, prenosi RTV Kovačica.

Manifestaciju je obeležio bogat izložbeni program na kojem su članice udruženja predstavile autentične domaće rukotvorine, čuvajući stare zanate od zaborava. Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastro ponudi, koja je obuhvatala tradicionalne domaće kolače pripremljene po starinskim recepturama, uz nezaobilaznu degustaciju aromatičnih domaćih čajeva.

Pored izložbenog dela, organizatori su se pobrinuli i za zabavni program. Uz prepoznatljivu lokalnu muziku, dobro raspoloženje i druženje, održana je i tradicionalna tombola sa vrednim nagradama, što je dodatno upotpunilo atmosferu ovog prolećnog okupljanja.

Iz Mađarskog kulturno-umetničkog centra poručuju da je ova manifestacija još jednom potvrdila svoju važnost u povezivanju lokalnih zajednica, promociji ženskog stvaralaštva i očuvanju kulturnog identiteta vojvođanskih mesta.

(Pančevac/RTV Kovačica)