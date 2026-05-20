Gulašijada 24. maja u Ilandži – prijavite svoju ekipu!

Povodom seoske slave „Sveti Nikola“, Mesna zajednica Ilandža organizuje tradicionalno takmičenje u kuvanju goveđeg gulaša. Pozivamo sve kulinarske majstore, ljubitelje dobrog zalogaja i vrhunske zabave da pokažu svoje umeće i izbore se za titulu najboljeg kotlića!

📅 Kada i gde?

Datum: Nedelja, 24. maj 2026. godine Mesto: Ilandža Početak takmičenja: 10:00 časova



📝 Prijava i kotizacija

Kotizacija: 2.500,00 dinara po ekipi. Rok za prijavu: Do četvrtka, 21.05.2026. godine do 13:00 časova. Mesto prijave: Prostorije Mesne Zajednice Ilandža.



🥩 Šta svaka ekipa dobija?

Organizator je obezbedio bogat startni paket za sve prijavljene ekipe:

2,5 kg svežeg goveđeg mesa 2 komada hleba (ruža) Osveženje (jedna mineralna voda i jedan sok) Zvaničnu majicu manifestacije po ekipi



Preuzimanje kompletnog materijala obavlja se na licu mesta, neposredno pre početka takmičenja.

Dođite da kuvamo, družimo se i uživamo u sjajnoj atmosferi seoske slave! Bilo da se takmičite ili dolazite da podržite svoje favorite i probate najbolji gulaš u regionu – očekujemo vas!

📍 Organizacioni odbor / MZ Ilandža