Gulašijada 24. maja u Ilandži – prijavite svoju ekipu!

13:00

20.05.2026

Plakat
Povodom seoske slave „Sveti Nikola“, Mesna zajednica Ilandža organizuje tradicionalno takmičenje u kuvanju goveđeg gulaša. Pozivamo sve kulinarske majstore, ljubitelje dobrog zalogaja i vrhunske zabave da pokažu svoje umeće i izbore se za titulu najboljeg kotlića!
📅 Kada i gde?
    • Datum: Nedelja, 24. maj 2026. godine
    • Mesto: Ilandža
    • Početak takmičenja: 10:00 časova

📝 Prijava i kotizacija
    • Kotizacija: 2.500,00 dinara po ekipi.
    • Rok za prijavu: Do četvrtka, 21.05.2026. godine do 13:00 časova.
    • Mesto prijave: Prostorije Mesne Zajednice Ilandža.

🥩 Šta svaka ekipa dobija?
Organizator je obezbedio bogat startni paket za sve prijavljene ekipe:
    • 2,5 kg svežeg goveđeg mesa
    • 2 komada hleba (ruža)
    • Osveženje (jedna mineralna voda i jedan sok)
    • Zvaničnu majicu manifestacije po ekipi

Preuzimanje kompletnog materijala obavlja se na licu mesta, neposredno pre početka takmičenja.
Dođite da kuvamo, družimo se i uživamo u sjajnoj atmosferi seoske slave! Bilo da se takmičite ili dolazite da podržite svoje favorite i probate najbolji gulaš u regionu – očekujemo vas!
📍 Organizacioni odbor / MZ Ilandža

