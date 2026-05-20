Gulašijada 24. maja u Ilandži – prijavite svoju ekipu!

Povodom seoske slave „Sveti Nikola“, Mesna zajednica Ilandža organizuje tradicionalno takmičenje u kuvanju goveđeg gulaša. Pozivamo sve kulinarske majstore, ljubitelje dobrog zalogaja i vrhunske zabave da pokažu svoje umeće i izbore se za titulu najboljeg kotlića!
📅 Kada i gde?
- Datum: Nedelja, 24. maj 2026. godine
- Mesto: Ilandža
- Početak takmičenja: 10:00 časova
📝 Prijava i kotizacija
- Kotizacija: 2.500,00 dinara po ekipi.
- Rok za prijavu: Do četvrtka, 21.05.2026. godine do 13:00 časova.
- Mesto prijave: Prostorije Mesne Zajednice Ilandža.
🥩 Šta svaka ekipa dobija?
Organizator je obezbedio bogat startni paket za sve prijavljene ekipe:
- 2,5 kg svežeg goveđeg mesa
- 2 komada hleba (ruža)
- Osveženje (jedna mineralna voda i jedan sok)
- Zvaničnu majicu manifestacije po ekipi
Preuzimanje kompletnog materijala obavlja se na licu mesta, neposredno pre početka takmičenja.
Dođite da kuvamo, družimo se i uživamo u sjajnoj atmosferi seoske slave! Bilo da se takmičite ili dolazite da podržite svoje favorite i probate najbolji gulaš u regionu – očekujemo vas!
📍 Organizacioni odbor / MZ Ilandža