Istorijski uspeh karate kluba „Agrobanat“: 12 medalja na Kupu Srbije i Dunav kupu

NOVI SAD – Hala „Slana bara“ na Klisi bila je centar vrhunskog karatea tokom proteklog vikenda, ugostivši Kup Srbije za starije uzraste i prestižni međunarodni „Dunav kup“ za mlađe kategorije. U konkurenciji najboljih domaćih i evropskih boraca, Karate klub „Agrobanat“ ostvario je izuzetan uspeh, osvojivši ukupno 12 medalja – jedno zlato, četiri srebra i sedam bronzi.

Na najznačajnijem domaćem takmičenju, Kupu Srbije, Tamara Majkić je potvrdila svetsku klasu. Nakon sjajnih nastupa na Balkanskom i Evropskom prvenstvu ove godine, Tamara je u izuzetno jakoj seniorskoj konkurenciji osvojila bronzanu medalju. Njenim stopama krenula je mlada Una Majkić, koja je briljirala u kategoriji kadetkinja (B klasa) i dominantno uzela zlatnu medalju, dok je Nađi Babić malo sportske sreće nedostajalo za pobedničko postolje.

Ništa manje uspešni nisu bili ni mlađi takmičari na „Dunav kupu“, turniru koji se nalazi u zvaničnom kalendaru Evropske karate federacije. Tim „Agrobanata“ od 16 takmičara osvojio je čak 10 odličja u kategorijama poletaraca, pionira i nada.

Srebrne medalje doneli su Sofija Vorkapić, Halas Mihalj, Dušan Ćurčić i Branko Mladenovski. Bronzanim medaljama okitili su se Dina Taševski, Lena Mikša, Una Majkić (u kategoriji ženskih nada), kao i muški i ženski kata timovi poletaraca.

Ovaj rezultat jasno pokazuje da klub poseduje vrhunski potencijal u svim uzrasnim generacijama.

Pauze za karatiste „Agrobanata“ nema, jer odmah nastavljaju sa klupskim i reprezentativnim pripremama za predstojeće Prvenstvo Balkana, koje ih krajem maja očekuje u Istanbulu.

(Pančevac/S.L)