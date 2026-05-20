Nedelja borbe protiv distrofije: Održan centralni okrugli sto Saveza distrofičara Srbije

BEOGRAD – U okviru tradicionalne manifestacije „Nedelja borbe protiv distrofije“, Savez distrofičara Srbije (SDS) organizovao je u Beogradu okrugli sto pod nazivom „Živeti ravnopravno – inkluzija bez izuzetaka“. Skup je održan u multimedijalnom prostoru EXPO 2027 Playground na Beogradskom sajmu, okupivši oko 70 učesnika iz cele zemlje, uključujući predstavnike relevantnih institucija i članove udruženja.

Glavni cilj ovog događaja bio je podizanje svesti javnosti o pravima, mogućnostima i svakodnevnim izazovima sa kojima se suočava oko 1.900 zvanično registrovanih osoba obolelih od progresivnih neuromišićnih bolesti u Srbiji. Tokom okruglog stola, predstavnici Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i sami članovi Saveza razgovarali su o važnosti pune društvene inkluzije, sa posebnim akcentom na promociju jednakih mogućnosti u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, kulture i javnog života.

Na skupu je premijerno predstavljen i novi dugoročni program Saveza distrofičara Srbije pod nazivom „Vidimo se na EXPO“. Ovaj projekat će se realizovati u saradnji sa lokalnim organizacijama širom Srbije u periodu od 1. aprila 2026. do 31. marta 2027. godine.

Celokupan program, kao i održani okrugli sto, sprovode se uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Nedelja borbe protiv distrofije“ je manifestacija koju je još 1973. godine ustanovila Evropska organizacija distrofičara (EAMDA), a njen kontinuirani razvoj u Srbiji predstavlja ključni korak ka stvaranju društva bez barijera i predrasuda.

(Pančevac)