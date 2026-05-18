Svaki horoskopski znak ima svoje mitsko biće: Saznajte ko ste vi u svetu fantazije i bajki

Svaki horoskopski znak ima svoje mitsko biće koje najbolje oslikava njegovu prirodu. Saznajte ko ste vi u svetu fantazije i bajki.

Ovan – Kentaur

Odlučni ste, energični i prirodni vođa. Vaša snaga i hrabrost čine vas produktivnim ratnikom kojem se vilinska bića dive. Ponosni ste na svoje borbene veštine, ali ne zaboravite i najsmelijim vođama je potrebna doza skromnosti!

Bik – Kiklop

Pouzdani ste, praktični i organizovani. Iako imate samo jedno oko, vaša koncentracija je besprekorna. Ne volite iznenađenja ako nešto nije u vašem planeru, neće se ni desiti. Stabilnost je vaša supermoć.

Blizanci – Sirena

Šarmantni ste, društveni i avanturistički nastrojeni. Lako osvajate druge često i previše lako! Vaš poziv „More je divno, uđite!“ neodoljiv je, ali ponekad zna da završi pogubno za one koji se previše približe.

Rak – Vila

Empatični ste, brižni i izuzetno emotivni. Uvek spremni da pomognete, vi ste rame za plakanje svakom biću u nevolji. Iako vam osećanja često osciliraju, vaša saosećajnost je ono što vas čini čarobnim.

Lav – Grifon

Hrabar, odan i pun samopouzdanja vi ste moćni grifon! Volite pažnju i sjaj, i to s razlogom. Neki kažu da ste arogantni, ali vi samo znate svoju vrednost. A zlatna jaja? Pa, to nije za svakog.

Devica – Vilenjak

Precizni ste, analitični i vredni. Vaša pažnja prema detaljima je čudesna, iako vas ponekad drugi ne razumeju. Povučeni ste, ali odani. I, naravno, vaše zvončiće na cipelama niko ne može da nadmaši.

Vaga – Gnom

Pošteni ste, otmeni i estetski nastrojeni. Volite ravnotežu i u životu i u broju gljiva na šeširu. Nekima delujete preterano, ali vi samo volite da sve bude savršeno. I da, uvek izgledate sjajno.

Škorpija – Feniks

Strastveni ste, znatiželjni i moćni. Kao pravi feniks, izdižete se iz pepela jači nego pre. Vaša energija je vatrena, a ko vas naljuti bolje da se pripremi! Intenzivni ste, ali zato vas niko ne zaboravlja.

Strelac – Zmaj

Neustrašivi ste, duhoviti i uvek u potrazi za novom avanturom. Spašavanje princeza i princa? Samo još jedan dan za vas. Samo pazite vaš vatreni dah može lako da opeče i prijatelje.

Jarac – Proročica

Odgovorni ste, mudri i disciplinovani. Vi vidite budućnost što ponekad nije tako zabavno. Ljudi vam veruju, ali vaša sposobnost da predvidite greške može vas učiniti pomalo ciničnim. Ipak, vaša mudrost je dragocena.

Vodolija – Nimfa

Inovativni ste, prijateljski nastrojeni i pomalo neobični. Volite ljude i borite se za pravdu, ali često vas ne razumeju. Vaša glava je u oblacima ali baš odatle dolaze najbolje ideje.

Ribe – Satir

Sanjar ste velikog srca i umetničkog duha. Volite muziku, prirodu i opuštanje. Vaš pogled na svet je kroz ružičaste naočare, ali to je ono što vas čini posebnim. Širite lepotu i radost gde god da se pojavite.

(Informer.rs)

