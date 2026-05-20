Dve šampionske titule za SD „Pančevo 1813“ na Prvenstvu Vojvodine

Novi Sad bio je domaćin Prvenstva Vojvodine za seniore po elitnom A programu Streljačkog saveza Srbije. Takmičenje se odvijalo u disciplinama vatrenim oružjem: pištoljem središnjeg paljenja (PSP – 30 metaka precizna i 30 metaka brza paljba) i malokalibarskim (MK) pištoljem standard (po 20 metaka za 150, 20 i 10 sekundi).

Streljačka družina „Pančevo 1813“ ostvarila je apsolutni trijumf. Obe klupske ekipe — i u disciplini MK pištolj i u disciplini PSP — ubedljivo su osvojile šampionske titule Vojvodine.

Žetva medalja predvođena Dautovićem

Pored ekipnih pehara, pančevački strelci su zabeležili vrhunske rezultate i u pojedinačnoj konkurenciji:

Gabriel Dautović je briljirao i kući poneo dva odličja. Osvojio je zlatnu medalju MK pištoljem sa pogođenih 547 krugova, kao i srebrnu medalju u disciplini PSP sa rezultatom od 563 kruga.

Marko Ninković se okitio bronzanom medaljom u disciplini MK pištolj, ostvarivši rezultat od 538 krugova.

Saša Petrović je osvojio bronzu pištoljem središnjeg paljenja sa 545 krugova, dok mu je na MK pištolju za dlaku izmaklo postolje, te je zauzeo četvrto mesto sa 534 kruga.

Velimir Ninković je zabeležio visoke plasmane, zauzevši četvrto mesto u disciplini PSP (523 kruga) i peto mesto MK pištoljem (506 krugova).

Jovan Pavlica je sa ostvarenih 462 kruga u disciplini PSP uspešno ispunio normu za predstojeća kola Kupa i Prvenstvo Srbije.

Gust raspored i međunarodna scena

Zahvaljujući postignutim rezultatima, pančevačke strelce očekuje izuzetno dinamičan period u naredna tri vikenda.

Već u četvrtak, 21. maja, Aleksa i Iva Rakonjac nastupaju na Prvenstvu Vojvodine u trostavu (3×20 metaka) MK puškom, koje se održava u Nacionalnom trenažnom centru Košutnjak u Beogradu. Odmah nakon toga, 23. maja, Aleksa Rakonjac putuje u Minhen, gde će braniti boje Srbije na Svetskom kupu u disciplinama vazdušna i MK puška.

