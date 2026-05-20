Dani Kovačice: Tradicionalni vašar rukotvorina privukao veliki broj posetilaca

U okviru popularne manifestacije „Dani Kovačice”, dvorište Mesne zajednice ugostilo je tradicionalni vašar rukotvorina, okupivši brojne lokalne izlagače i posetioce. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj status ključnog događaja za očuvanje tradicije, promociju lokalnog stvaralaštva i negovanje zajedništva u ovom regionu, prenosi RTV Kovačica.

Posetioci su uživali u bogatoj i raznovrsnoj ponudi domaćih proizvoda, cveća, unikatnih rukotvorina, tradicionalnih kolača i meda. Poseban šarm događaju doneo je bogat kulturno-umetnički program, u kojem su nastupila lokalna udruženja iz Kovačice, kao i najmlađi sugrađani iz Predškolske ustanove „Kolibri”.

(Pančevac)