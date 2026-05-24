U junu nas očekuje šest poreskih obaveza koje je neophodno izmiriti u određenim rokovima. Prvi važan datum za poslodavce je 1. jun. Do tada je potrebno podneti poresku prijavu na obrascu PPP-PD i uplatiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade iz aprila. Doprinosi se obračunavaju na najnižu mesečnu osnovicu, što znači da obaveza postoji čak i kada plata zaposlenima nije isplaćena.

Nekoliko dana kasnije, tačnije 5. juna, dospevaju dve specifične administrativne obaveze. Organizatori estradnih i zabavnih programa moraju da dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima tokom maja, i to na obrascu OZU. Istog dana kompanije imaju rok i za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI, uz uplatu propisanih sredstava.

Jedan od važnijih poreskih rokova stiže 10. juna, kada obveznici treba da podnesu prijavu poreza na premije neživotnih osiguranja i izmire obaveze za maj. Istog dana, deo poreskih obveznika mora da podnese i prijavu za porez na dodatu vrednost na obrascu PPPDV, kao i da uplati obračunati PDV.

Ipak, centralni datum poreskog kalendara ovog meseca biće 15. jun, kada dospeva najveći broj obaveza za privredu i preduzetnike. Do tog datuma preduzetnici moraju da plate akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti, kao i akontaciju doprinosa za maj. Takođe, do istog datuma obaveze dospevaju i za sveštenike, verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i strane penzionere.

Do sredine meseca osnivači i članovi privrednih društava imaju rok da podnesu poresku prijavu za obračunate doprinose za obavezno socijalno osiguranje na obrascu PP OD-O, uz uplatu doprinosa. Za isti datum, 15. jun vezan je i redovni rok za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a za maj.

Obrazac PID PDV 1, moraju da podnesu firme koje su tokom maja ispunile kriterijume za sticanje statusa obveznika PDV-a koji pretežno prometuju robu u inostranstvu. Reč je o statusu koji određenim izvoznicima omogućava posebne poreske pogodnosti i drugačiji tretman PDV-a.

Pored toga, 15. jun je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za maj, ali i za podnošenje prijava i plaćanje akciza. Obveznici akciza tada podnose prijavu za obračun akcize za drugu polovinu maja na obrascu PP OA. Istog dana dospeva i prijava za akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju i komprimovani prirodni gas za pogon vozila, na obrascu PPOAELKPG.

Kraj meseca rezervisan je za jednu od najvažnijih godišnjih poreskih obaveza za kompanije. Do 29. juna pravna lica moraju da podnesu poresku prijavu za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit za 2025. godinu na obrascu PDP, zajedno sa odgovarajućim poreskim bilansima i pratećom dokumentacijom.

Ova obaveza obuhvata veliki broj različitih obrazaca – od standardnog poreskog bilansa za kompanije, preko bilansa stalnih poslovnih jedinica, pa sve do posebnih obrazaca za nedobitne organizacije koje koriste različite kontne okvire. Uz dokumentaciju, firme su dužne i da izmire eventualnu razliku između konačno obračunatog poreza na dobit za 2025. godinu i već plaćenih akontacija.

Prema poreskom kalendaru određene obaveze se mogu izmiriti do poslednjeg dana meseca Do 30. juna poslodavci moraju da podnesu PPP-PD prijavu i uplate doprinose za neisplaćene zarade za maj. Istovremeno, dospeva i prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. juna, uz obavezno plaćanje obračunate akcize.

