Vučić se oglasio po sletanju: Srbija i Kina grade odnose koji su među najsnažnijima u svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od danas je u poseti Kini, gde je jutros rano zvanično dočekan. Vučić će od danas do 28. maja boraviti u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, na poziv predsednika Kine Si Đinpinga, a predsednik Srbije je odmah po sletanju objavio status na Instagramu. Prenosimo ga:

“Sleteo sam u Peking sa osećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku u kojem predstavljam Srbiju na, bez sumnje, najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri. Doček koji je priređen našoj delegaciji, uz srdačnost, toplinu i iskreno uvažavanje, još jednom je pokazao koliko su odnosi Srbije i Kine čvrsti, prijateljski i građeni na međusobnom poverenju.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

U ovakvim trenucima još snažnije osećate težinu obaveze koju nosite prema svojoj zemlji i narodu. Sve godine borbe, rada i teških odluka dobijaju dodatni smisao kada vidite koliko je Srbija danas poštovana i uvažena među najvećim državama sveta.

Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo. Upravo zahvaljujući takvom prijateljstvu i međusobnom poverenju, Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svetu. Pred nama su važni razgovori o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana.

Prijateljstvo naših naroda pokazalo se i u najtežim vremenima, a danas zajedno gradimo odnose koji donose stabilnost, rezultate i dugoročnu sigurnost. Uveren sam da će ova poseta dodatno osnažiti veze Srbije i Kine i otvoriti novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u godinama pred nama.”

Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Sijem i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

(Pančevac)