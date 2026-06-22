Stiže nam najduže pomračenje Sunca u 21. veku

Dnevna svetlost će potpuno nestati na rekordnih 6 minuta i 23 sekunde 2. avgusta 2027. godine, kada će Mesec u potpunosti zakloniti Sunce. Ovo će biti najduže potpuno pomračenje Sunca u ovom veku, fenomen koji se viđa jednom u sto godina.

Ovaj redak astronomski spektakl biće vidljiv iz delova Španije, Maroka, Alžira, Libije, Egipta i Saudijske Arabije. Očekuje se da će događaj privući milione astronoma, entuzijasta i turista iz celog sveta koji žele da svedoče istorijskom trenutku.

Naučnici objašnjavaju da je izuzetna dužina trajanja ovog pomračenja rezultat retkog poravnanja Zemlje, Meseca i Sunca. Prema podacima NASA-e i portala Eclipsophile, avgustovsko pomračenje 2027. trajaće neuobičajeno dugo jer će se Mesec u tom trenutku nalaziti relativno blizu Zemlje, zbog čega će na nebu delovati veće.

Istovremeno, Zemlja će biti blizu svog afela – tačke u orbiti gde je najudaljenija od Sunca. Zbog te udaljenosti, Sunčev disk će delovati neznatno manji nego inače. Ova kombinacija omogućava Mesecu da potpuno prekrije Sunce na duži period, produžavajući fazu totaliteta na više od šest minuta. Astronomi napominju da je ovakva postavka nebeskih tela izuzetno retka.

Putanja potpunog pomračenja počeće iznad Atlantskog okeana, pre nego što pređe preko južne Evrope, severne Afrike i delova Bliskog istoka. Totalitet će moći da se posmatra iz delova Španije, Gibraltara, Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Sudana, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

Astronomski proračuni pokazuju da će tačka maksimalnog trajanja pomračenja biti upravo iznad Egipta, što ovu zemlju čini glavnom destinacijom za posmatrače.

Tokom faze potpunog pomračenja, dan će se nakratko pretvoriti u sumrak. Temperature vazduha će osetno pasti, a na nebu će postati vidljive sjajne planete i zvezde. Ovo je jedina faza u kojoj se Sunčeva korona – spoljašnja atmosfera zvezde, može posmatrati golim okom.

Posmatrači će takođe imati priliku da vide retke optičke fenomene kao što su Bejlijeve perle i „fekat dijamantskog prstena, koji nastaju kada Sunčeva svetlost prolazi kroz doline na mesečevoj površini neposredno pre i posle potpunog zakrivanja.

Stručnjaci podsećaju da je za bezbedno posmatranje neophodno koristiti sertifikovane naočare za pomračenje tokom svih faza, osim tokom onih nekoliko minuta potpune tame.

(Euronews srbija)